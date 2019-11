Manovra, tassa di soggiorno: i Comuni con più turisti potranno raddoppiarla fino a 10 euro

LEGGI ANCHE:

I Comuni "campioni" del turismo, che attirano ogni anno un numero di visitatori 20 volte il numero dei residenti, potranno raddoppiare la tassa di soggiorno portandola fino a un. È una delle principali novità approvate in una riunione sul decreto fiscale che doveva portare alla chiusura del provvedimento in commissione e che, invece, ha fatto registrare un nuovo stop. Per concludere le votazioni manca ancora, infatti, l'intesa sulle modifiche al, con Italia Viva che chiede altre limature per attenuare l'inasprimento delle pene per i reati tributari minori. I renziani, peraltro, non si accontentano della soluzione prospettata dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, per tagliare del 70% la plastic tax e continuano a premere per eliminare del tutto la nuova imposta.Nel corso delle riunioni sulla manovra al Senato i toni, racconta chi ha partecipato, sono stati anche accesi e la tensione palpabile, anche se sia dal Pd sia dal Movimento 5 Stelle arrivano messaggi concilianti: «Normale dialettica» di maggioranza, è il senso, «si troverà la convergenza».Il governo intanto si prepara a presentare un primo pacchetto di emendamenti alla legge di Bilancio, che vanno dall'indennità per il fermo pesca anche nel 2020, alla spinta alle smart city e alla smart mobilty fino alla proroga al 2021 per la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione.Alla Camera nel frattempo è stato raggiunto l'accordo tra gli alleati per rivedere la stretta anti-evasione delle ritenute negli appalti: la platea sarà ristretta (esclusi anche i condomini), pur mantenendo il mezzo miliardo di incassi previsti, e con «una grande semplificazione» per le imprese coinvolte, come assicura uno dei relatori, Gian Mario Fragomeli. Il voto arriverà però solo domenica, quando la commissione Finanze della Camera tornerà a riunirsi in una maratona notturna per riuscire a portare il decreto fiscale in Aula tra lunedì e martedì.Sempre domenica arriverà il via libera anche a una riscrittura dell'8 per mille, che si potrà destinare anche alla messa in sicurezza delle scuole, con i fondi "blindati" che per certo andranno a queste finalità e non potranno essere dirottati su altri capitoli. In attesa di approvazione anche il rinvio a marzo dell'obbligo per i seggiolini antiabbandono, con i fondi che saranno triplicati, la riscrittura del calendario del 730 (che si potrà presentare fino al 30 settembre) e un'altra novità per le famiglie numerose, un bonus per ridurre il peso della Tari.Nel pacchetto dei relatori anche la dismissione dei vecchi treni con le toilette a scarico aperto, una deroga per bus e minibus inquinanti (euro 0) nelle isole minori e una stretta anti-evasione del bollo auto attraverso la creazione di un archivio unico dei dati raccolti dall'Aci attraverso il Pra.Tra le poche modifiche approvate dalla Commissione, oltre alla tassa di soggiorno fino a 10 euro, anche il rinvio della lotteria degli scontrini al primo luglio (quando partiranno la maggior parte delle misure previste dal decreto e dalla manovra) e l'eliminazione delle multe per gli esercenti che rifiutano le "giocate", che saranno però segnalati ad Agenzia delle Entrate e Gdf per i controlli sul rischio evasione.Lo scoglio più grosso resta quello del carcere: una bozza che rivedeva le norme era stata messa a punto e sembrava a un passo dall'essere presentata, salvo poi la retromarcia in attesa di superare i dubbi di Italia Viva concentrati sia su alcune pene detentive che, per pochi mesi in più, fanno scattare anche misure interdittive superiori, sia sulla confisca allargata anche per i reati tributari che rischia di essere, come sottolinea Gennaro Migliore,