Sigarette, aumentano i prezzi: ecco tutti i rincari marchio per marchio

Aumentano i prezzi delle sigarette. Infatti oggi l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha corretto al rialzo il costo di alcuni marchi. In media gli aumenti saranno compresi tra i 10 e i 20 centesimi di euro. Non tutte le marche saranno coinvolte, ma solo un determinato numero: tra i marchi coinvolti dal rincaro ci saranno ad esempio Marlboro e Philip Morris.







Ecco l'elenco dei marchi sottoposti al rincaro.



821, bianca, blu, camouflage e rossa: 4,60 euro

AUSTIN blu e red: 4,60 euro

AUSTIN verte: 4,70 euro

CHE e CHE blanco: 4,80 euro

CHESTERFIELD Blue 100’s, Blue KS, caps twice, Silver Blue, KS: 5 euro

ELYXIR: 4,70 euro

FUTURA: 4,80 euro

L&M: classica e blu 5 euro

MARLBORO: 100s, BLUE line, Blue Advance, Fuse Beyond. Gold: 5,90 euro

MARLBORO GOLD: pocket pack 4,90 euro

MARLBORO: Gold Touch: 5,60 euro

MERIT: 5,50 euro

MULTIFILTER: 5,90 euro

MURATTI: 5,90 euro

PHILIP MORRIS: classic SSL blue e rossa 5,90 euro

PHILIP MORRIS: azure, blue, filter Kings, red, blue e rod 100's, beige, white: 5,20 euro