Il lockdown si abbatte sui conti Tod's: perdita di 80 milioni per il gruppo di Della Valle

SANT'ELPIDIO A MARE - Economia, nuovi segnali negativi in merito alla tenuta del distretto calzaturiero, motore del Fermano. Lo stop dei mesi scorsi continua a pesare, e non potrebbe essere altrimenti. Il lockdown incide in maniera negativa anche sui conti semestrali di Tod’s.

Per il gruppo di Diego Della Valle i primi sei mesi dell’anno sono stati chiusi con un risultato netto di -80,6 milioni di euro, in peggioramento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in cui registrava una perdita di 5,7 milioni di euro. I ricavi sono stati pari a 256,9 milioni di euro, -43,5% rispetto allo stesso periodo del 2019.



L’Ebitda ammonta a 12,3 milioni di euro, pari al 4,8% dei ricavi e l’indebitamento finanziario netto a 157,9 milioni di euro (+58,5% rispetto al 2019) da cui vanno esclusi 422,5 milioni delle passività per leasing. Sul fronte lavoro, si legge in una nota, «il costo del personale è diminuito in valore assoluto» per il «calo degli organici del gruppo» e il «beneficio dei sussidi governativi per fronteggiare la pandemia», «prevalentemente integrati dal gruppo per garantire il livello salariale dei propri dipendenti». Il presidente e amministratore delegato Della Valle commenta: «Siamo già proiettati al prossimo anno, seguendo il nostro piano strategico di medio termine, mantenendo una rigida politica di attenzione ai costi e di efficientamento, che ci sta dando buoni risultati».

