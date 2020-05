Ryanair taglia 3 mila posti di lavoro per la crisi da coronavirus

Ryanair, la compagnia aerea a basso costo irlandese prevede di tagliare 3.000 posti di lavoro a causa della crisi del settore provocata dalla pandemia di coronavirus che ha lasciato a terra centinaia di aerei in tutta Europa. Lo ha annunciato oggi la stessa società.



Sono tante le compagnie aeree in crisi per aver dovuto mantenere a terra gli aerei causa il coronavirus. Si prevedono in moltissimi casi tagli di posti di lavoro. Non solo: sugli aerei si prevedono nuove regole per i passeggeri con controlli molti severi per salita e discese e distanziamento pure a bordo durante il viaggio.