Reddito cittadinanza cambia, cosa si può comprare: dal vino ai cellulari, ma no beni di lusso

di Simone Pierini

reddito di cittadinanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. O meglioattraverso la card caricata direttamente dallo Stato con l’importo calcolato sulla base dei parametri fissati dal cosiddetto Decretone. Come anticipato dal Messaggero sulla base di indicazioni del Ministero del Lavoro è in arrivo la. In sostanza un ampliamento del ventaglio di possibili acquisti rispetto alle origini.. Sì ai cellulari e ai vestini, no agli abbonamenti come Netflix e Spotify e servizi streaming e a "decorazioni" come collane e gioielli. Via libera all'acquisto di mobili, libri e giocattoli per bambini, a elettrodomestici anche di grandi dimensioni. Un'apertura e allargamento su spinta delle associazioni che rappresentano le varie categorie di esercenti, ma con dei limiti.In particolare, giudicato "spesa immorale" dal Movimento 5 Stelle. Allo stesso modo non si potrà approfittare dei ricavi ottenuti dal reddito di cittadinanza per l'acquisto di beni di lusso. Inoltre sono consentiti prelievi tra 100 e 210 euro, a seconda della numerosità del nucleo. Come spiega il Messaggero è caduto definitivamente l’editto «anti-Unieuro» lanciato a suo tempo dalla pentastellata Laura Castelli, attuale viceministro dell’Economia, che a ottobre aveva annunciato controlli severi nei confronti di coloro che avessero speso il denaro del bonus per comprare un elettrodomestico.Un cambiamento che serve anche a portare. Se chi beneficia del reddito di cittadinanza potrà avere più libertà di scelta di acquisti allo stesso modo aumenteranno le vendite per le imprese di settore.