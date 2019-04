Pil positivo: +0,2 nel primo trimestre. L'Italia è fuori dalla recessione

Nel I trimestre del 2019 #Pil +0,2% rispetto al trimestre precedente e +0,1% sul IV trimestre 2018 #istat https://t.co/9g0HMJP4dy pic.twitter.com/ZufA20bAk5 — Istat (@istat_it) April 30, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Italia è fuori dalla recessione.Nel primo trimestre dell'anno il Pil è cresciuto dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. L'economia è così uscita dalla recessione dovuta ai due cali consecutivi del prodotto interno lordo registrati negli ultimi due trimestri del 2018, entrambi chiusi con un meno 0,1%. Secondo i dati della prima stima flash dell'Istat, su base tendenziale, cioè nel confronto con il primo trimestre 2018, la crescita dell'economia italiana è stata dello 0,1%. La crescita del Pil acquisita per il 2019 (quella che si otterrebbe cioè se i prossimi tre trimestri si chiudessero con una variazione nulla del prodotto interno lordo) è pari a +0,1%. Il +0,2% calcolato dall'Istat è un dato migliore rispetto alle previsioni degli analisti che avevano stimato un +0,1% congiunturale e un -0,1 annuo.All'inizio del 2019 l'economia italiana ha registrato «un moderato recupero che ha interrotto la debole discesa dell'attività registrata nei due trimestri precedenti», afferma l'Istat. Nel complesso tuttavia, aggiunge l'istituto di statistica, «l'ultimo anno si è caratterizzato come una fase di sostanziale ristagno del Pil, il cui livello risulta essere nel primo trimestre del 2019 pressoché invariato rispetto a quello di inizio del 2018».«Domani potremo festeggiare il primo maggio con dati positivi: l'Istat ci dice che l'Italia è fuori dalla recessione con +0,2%», afferma il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio. «Andiamo avanti come un treno verso il cambiamento», ha aggiunto. «Occupazione ai massimi da aprile 2008, disoccupazione generale giù di 0,4 punti, quella giovanile ai minimi dal 2011. Non basta, certo, ma stiamo cambiando il mondo del lavoro: la crescita dei posti stabili lo dimostra. Anche il dato sul Pil ci dice che il Paese riparte». Così il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli.Il primo trimestre del 2019, specifica l'Istat, ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto al trimestre precedente e due giornate lavorative in meno rispetto al primo trimestre del 2018. La variazione congiunturale del Pil è la sintesi di incrementi del valore aggiunto sia dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, sia dell'industria e dei servizi. Dal lato della domanda, il contributo è stato negativo per la componente nazionale (al lordo delle scorte) e positivo per la componente estera netta.A 11 anni dall'inizio della crisi economica, il Pil italiano è ancora del 5% inferiore ai livelli precrisi, nonostante il moderato rimbalzo dei primi tre mesi del 2019. Il dato emerge dal confronto tra le ultime rilevazioni Istat sul primo trimestre di quest'anno e il primo trimestre del 2008, considerato il picco precedente la grande recessione.Nel primo trimestre 2019 il Pil nell'Eurozona è salito invece dello 0,4%, e nella Unine europea dello 0,5%. Nel trimestre precedente era cresciuto rispettivamente di 0,2% e 0,3%. È la stima flash di Eurostat. Rispetto allo stesso trimestre del 2018 il Pil è cresciuto di 1,2% nella zona euro e di 1,5% nella Ue-28, come nel trimestre precedente.