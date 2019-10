Pesaro, comunicazione Retina Web e Magazino fanno squadra con Simbiosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - «Abbiamo preso a modello le migliori squadre sportive, le migliori orchestre, i team capaci di grandi imprese. Ogni volta è l’alchimia riuscita e ben coordinata di tante capacità a fare la differenza. Il risultato si ottiene da un lungo lavoro di squadra e da un allenamento quotidiano a vincere le sfide». Si traduce così il valore della comunicazione integrata nell’intuizione di due eccellenze nel settore della comunicazione aziendale, che si sono unite con una formula semplice e allo stesso tempo efficace. Si tratta di Retina Web Agency, con sede legale a Pesaro, e Magazino di San Giovanni in Marignano. Nasce così “Simbiosi comunicazione d’insieme” che coniuga un’azienda leader in strategiee marketing per il business con esperienza ventennale e altissima specializzazione It, con un’agenzia di comunicazione visiva di brand e di prodotto in vari settori tra i quali moda, arredamento, industria, software e pubblica utilità. Tra i loro clienti più noti Eni, Vitrifrigo Arena, Caffè Pascucci, Imar, Gerit.Spiega Luca Mattiolo, ceo di Retina: «Dopo avere sperimentato ognuna nel suo campo cosa significa trasferire nel mondo digitale il valore di un brand già forte nella sua identità fuori dal web, e viceversa tradurre ‘in materia concreta’, nella grafica e nel design, sul punto vendita, sul prodotto, i tratti forti di un brand già ben posizionato in rete, crediamo che la risposta giusta per il mercato attuale sia la simbiosi di questi due know how vincenti e consolidati». Alla guida del team con Mattiolo, ci sono i colleghi Alfredo Vaselli sales manager, Mauro Grespigna It manager e Pierluigi Cambrini fondatore di Magazino che racconta come il connubio tra impresa e sport sia stato il tema della presentazione ufficiale di Simbiosi, al Misano World Circuit. «Una scelta per far meglio comprendere - dice Mattiolo - il valore della cooperazione abbiamo pensato di invitare a raccontare le loro esperienze, illustri ospiti del mondo dello sport: da Ario Costa, presidente Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro, con Stefano Cioppi direttore sportivo, a Matteo Costanzi allenatore Retina Cattolica Volley, e con l’eccezionale presenza di Raffaella Manieri, capitano Milan e difensore della Nazionale di calcio femminile.