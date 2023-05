Maltempo, treni cancellati a Roma, Bologna, Firenze e Genova in tempo reale: come sapere se il biglietto è annullato

Quali sono i treni cancellati oggi a causa del maltempo? A seguito della nuova allerta rossa diramata oggi dalla protezione civile dell'Emilia-Romagna per piene di fiumi e corsi d'acqua, la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle linee ferroviarie Bologna - Rimini, Bologna - Ravenna , Ravenna - Rimini e Faenza - Ravenna. Lo rende noto Trenitalia.

Circolazione sospesa

Sospesa al momento la circolazione anche fra Faenza e Marradi, sulla linea Faenza - Borgo San Lorenzo - Firenze, dove è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi. L'offerta commerciale sarà riprogrammata. Previste cancellazioni e limitazioni di percorso dei treni regionali e a lunga percorrenza.

I servizi sostitutivi

Servizi sostitutivi con autobus saranno effettuati sulla base delle condizioni della viabilità stradale e della disponibilità di mezzi. Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Roma - Caserta - Foggia con un aumento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti. Sarà assicurata parte dell'offerta dei treni intercity notte che seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Terontola-Falconara -Ancona-Lecce.

Come rinunciare

I passeggeri in possesso di prenotazione riceveranno informazioni via sms o e-mail sul proprio treno e, in caso di cancellazione, su eventuali soluzioni di viaggio alternative. È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio. Potenziate le squadre di Rfi e le attività di monitoraggio, «così da essere pronti - fa sapere Trenitalia - ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la massima sicurezza della circolazione ferroviaria. Rafforzata anche l'assistenza di Trenitalia a bordo treno e nelle stazioni. Inviati oltre 34 mila tra sms e e-mail informativi e distribuiti oltre 350 kit con generi di conforto».

Come sapere se il proprio treno è stato cancellato

Per avere aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione bisogna andare sulla pagina «Notizia infomobilità» di Trenitalia. Altri aggiornamenti si trovano anche nella sezione Infomobilità del sito web www.rfi.it.

File alla biglietteria di Ancona

Dopo la cancellazione di alcuni treni di Alta Velocità e InterCity sulla linea Adriatica, a causa del maltempo, anche alla stazione di Ancona si sono formate lunghe file alla biglietteria.

I ritardi

Ha accumulato un ritardo di sette ore, a causa del maltempo che sta flagellando la Romagna, l'Intercity notte Lecce Milano. Con 420 minuti di ritardo è segnato sul monitor della stazione Centrale di Milano, dove sarebbe dovuto arrivare alle 7:12. Il treno è partito regolarmente da Lecce, ed ha viaggiato regolare fino ad Ancona, da cui è ripartito alle 3:14. Ma a causa del maltempo in Romagna è stato deviato da Ancona a Falconara-Terontola-Firenze e ha accumulato ritardo per i rallentamenti tra Prato e Bologna. Ora sta arrivando in stazione a Bologna con circa 160 passeggeri, ai quali, fanno sapere dalle ferrovie, verrà fornita assistenza «con kit». Al momento «la circolazione - spiegano da Rfi - è sospesa sulle linee Bologna-Rimini, Ferrara-Rimini, Bacino di Ravenna, Porrettana», è rallentata sempre per il maltempo fra Prato e Bologna, così come sulla linea dell'alta velocità fra Firenze e Bologna.