Tetto Isee Superbonus, abolito per le villette: le novità in Manovra. Cartelle: c'è proroga

Superbonus 110% - Non ci sarà il vincolo del tetto Isee per le villette. Il testo approvato è lo stesso riformulato e poi presentato in nottata in commissione Bilancio durante l'esame della legge di bilancio.

La commissione Bilancio del Senato ha votato l'emendamento che modifica la norma eliminando il vincolo dei 25.000 euro di reddito per le villette unifamiliari. La battaglia è stata portata avanti da tutta la maggioranza, che è riuscita ad ottenere il via libera del governo alla cancellazione del paletto per accedere al credito d'imposta al 110%.

Attorno alla cancellazione del tetto Isee per le unifamiliari, che vedranno quindi l'accesso al Superbonus per tutto il 2022 con l'unico paletto del completamento lavori al 30% entro fine giugno, nella legge di bilancio c'è anche l'apertura della misura per le seconde case, il riallineamento delle estensioni dei lavori trainati a quelli trainanti, quindi la proroga per impianti fotovoltaici e infine la non applicazione del cosiddetto decreto antifrodi agli interventi in edilizia libera inferiori ai 10 mila.

Cartelle: da 60 a 180 giorni per pagare

È prolungato a 180 giorni il termine per il pagamento delle cartelle notificate nel primo trimestre del 2022. Come si legge nella relazione tecnica, l'intervento non determina oneri per la finanza pubblica perché «a pari del termine ordinariamente previsto di 60 giorni dalla notifica, il nuovo termine di 180 giorni ricade comunque nell'anno 2022».

