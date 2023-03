​Tecnoplast spegne 20 candeline: l'azienda pesarese in tre anni ha aumentato di 100 operai il parco lavoratori

PESARO– Marzo 2023 segna il compimento dei primi 20 anni di attività di Tecnoplast: un compleanno speciale che celebra non solo i numerosi traguardi ottenuti dalla società nel mercato dei serramenti in PVC e alluminio nel corso degli anni, ma premia anche il costante lavoro svolto insieme al personale aziendale e ai partner, clienti e fornitori, nel segno della vicinanza e di un forte legame con il proprio territorio, che da sempre caratterizzano l’azienda dal “pensiero infisso”.

LEGGI ANCHE: Carceri, bonus alle ditte che assumono detenuti. Ostellari: «Serve a non farli tornare a delinquere»

I traguardi

Tecnoplast da vent’anni si dedica, infatti, con passione e ingegno a realizzare infissi in PVC e in alluminio, con una produzione giornaliera che da poche unità ha raggiunto oggi alcune centinaia: una ricca gamma di serramenti realizzati secondo un mix di tecnologia e maestria italiana, per un fatturato che nel 2022 ha raggiunto i 70 milioni di euro. Dalle finestre ai portoni, dagli scorrevoli alle persiane, agli scuri ed ai cassonetti per avvolgibili, i prodotti Tecnoplast garantiscono qualità, sicurezza e alte prestazioni. E’ qui che risiede il successo del marchio, grazie anche allo stile e al design italiani, alla cura e all’attenzione riposta nei dettagli e nei materiali, alla capacità di realizzare prodotti “speciali” o fuori standard per rispondere alle esigenze di tutti i clienti.

Numerosi sono stati gli obiettivi raggiunti negli anni, ma uno di quelli dei quali l’Azienda va maggiormente orgogliosa è l’importante crescita occupazionale di una realtà che oggi dà lavoro a oltre 230 dipendenti, con un aumento di 100 unità solo negli ultimi tre anni.