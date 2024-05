​Tagliando auto, dal meccanico di fiducia o in un centro assistenza ufficiale? I benefici di affidarsi a dei professionisti

Meccanico qualsiasi o centro assistenza ufficiale? Il tagliando auto è un check-up essenziale per mantenere in buona salute la nostra auto. E affidarsi a dei professionisti è l'unica strada per ottenere una manutenzione di qualità. Ma come individuare i soggetti migliori per eseguire tali controlli? Talvolta rivolgersi alla casa madre per effettuare il tagliando può portare benefici anche in termini di garanzia. Facciamo il punto della situazione.

Cos'è il tagliando?

Il tagliando auto è una manutenzione prevista dalla casa costruttrice in funzione del chilometraggio e dell'anzianità del veicolo. È finalizzato a garantire il mantenimento dell'efficienza e delle prestazioni e soprattutto la sicurezza dell'auto. Il tagliando non va confuso con la revisione: quest’ultima è un controllo obbligatorio per legge, da effettuare a scadenze fisse su tutti i veicoli, per verificarne sicurezza, emissioni inquinanti e rumorosità.

Il tagliando non è obbligatorio per legge, ma è vivamente consigliato per mantenere la propria auto in perfette condizioni valutando lo stato delle varie componenti e, se necessario, procedere alla loro sostituzione. Così che l’automobilista abbia la certezza di viaggiare in sicurezza e di allungare la vita della propria auto.

A chi rivolgersi per effettuare il tagliando?

Affidarsi a dei professionisti è la prima regola per garantire una manutenzione ideale al proprio veicolo. Rivolgersi a un meccanico di fiducia potrebbe avere i suoi benefici ma confrontarsi con officine autorizzate dalla casa madre significa fare affidamento su «chi conosce bene i programmi di manutenzione e sa consigliare il cliente su tutti i controlli e gli interventi da fare regolarmente», spiega Enrico Ceccarelli, Dacia Quality & Services Director. «Le officine Dacia ad esempio- prosegue Ceccarelli - hanno attrezzature e personale formato che possono garantire una riparazione e una manutenzione di qualità sui veicoli».

La corretta e regolare manutenzione, oltre a garantire il mantenimento della qualità del prodotto, delle prestazioni e della sicurezza de veicolo, talvolta può apportare anche benefici significativi in termini di garanzia sul veicolo . «È il caso della garanzia Dacia Zen - spiega Ceccarelli - che consente al cliente di avere un anno di garanzia ogni volta che si effettua la manutenzione programmata sul proprio veicolo presso la rete ufficiale».

Il brand DACIA infatti ha lanciato da poche settimane in Italia il programma DACIA Zen, dedicato ai clienti della Casa che effettuano la manutenzione programmata presso i centri assistenza ufficiali.

A loro viene offerta una garanzia annuale che può arrivare fino alla soglia dei 7 anni / 150 mila km. «Lo facciamo perché siamo sicuri della qualità del prodotto Dacia e della sua manutenzione. - chiarisce Ceccarelli - In fondo chi meglio di Dacia conosce Dacia? La rete ufficiale è composta da personale altamente specializzato e formato secondo le procedure e i metodi previsti dalla Casa». «Il cliente - spiega - ha la possibilità di beneficiare di una garanzia sul proprio veicolo per un anno o 30 mila km senza spese aggiuntive, ogni volta che effettua la manutenzione programmata presso la rete».

La Garanzia DACIA Zen è un prodotto che si integra perfettamente con la strategia di valore adottata dal Brand, presente sul territorio italiano con 63 concessionari e circa 400 officine autorizzate. Il programma infatti accresce indirettamente il valore al momento della rivendita perché, normalmente, a un’auto con piano manutentivo ufficiale della casa svolto con regolarità viene riconosciuto dal mercato un maggior valore residuo. Mantenere alto il valore del proprio veicolo con un buon tagliando, non è mai stato così vantaggioso.