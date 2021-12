Superbonus 110% villette, niente tetto Isee: cosa cambia. Stop Tosap nel primo trimestre 2022

Superbonus 110%, niente tetto Isee per le villette, allargamento al fotovoltaico, incluse le barriere architettoniche e lavori trainati allineati a quelli trainanti: queste, secondo quanto si apprende, alcune delle novità concordate fra maggioranza e governo sulle modifiche al Superbonus.

Pensioni anticipate per gli operai edili (da 36 a 32 anni di contributi con 63 anni di età) per chi utilizzerà l'Ape social

L'intesa

L'intesa arriva dopo una lunga trattativa con l'esecutivo e sarà tradotta in un emendamento pronto solo nella giornata di domani: da qui la prudenza di molti gruppi parlamentari nel definire chiusa la partita.

Stop Tosap nel primo trimestre 2022

Stop alla tosap per li primo trimestre 2022. La tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è stata congelata per consentire a bar e ristoranti, durante il covid, di utilizzare gli spazi all'aperto senza dover pagare il tributo. Secondo quanto si apprende l'intesa raggiunta tra governo e maggioranza sarà tradotta in un emendamento riformulato alla legge di bilancio, che sarà presentato in commissione bilancio al Senato.

