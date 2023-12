Superbonus 110 addio, arriva sconto al 70% solo per i condomini: cosa cambia per le villette

Il superbonus per come lo conosciamo va verso l'addio. A partire dal 2024, l'agevolazione fiscale che permetteva a coloro che ristrutturavano una casa di beneficiare di un credito d'imposta del 110% sarà archiviata (a meno di eventuali cambiamenti da parte del governo), lasciando spazio a uno sconto del 70%. Nel corso del 2025, l'agevolazione sarà ancora presente, ma ridotta ulteriormente al 65%, per poi concludersi definitivamente. Questa misura, introdotta durante la pandemia, ha gravato sul bilancio dello Stato per 96 miliardi di euro entro la fine di novembre, con stime di ulteriori 20 miliardi entro la fine dell'anno.

Il nuovo strumento che prenderà il posto del superbonus potrà essere utilizzato esclusivamente dai condomini. Al contrario, i proprietari di villette dovranno completare i lavori entro la fine dell'anno se sono stati avviati entro il 30 settembre 2022, con un progresso di almeno il 30%, o se sono stati avviati nel 2023, rispettando i criteri del quoziente familiare.

Tuttavia, il vecchio beneficio del 110% non scomparirà completamente, rimanendo valido per le abitazioni danneggiate dai terremoti.

Superbonus, l'annuncio di Tajani

«Il giudizio di FI sulla manovra è positivo abbiamo ottenuto quello che chiedevamo, stiamo lavorando per una proroga del superbonus, soprattutto per chi ha i lavori oltre il 70% vedremo se nel milleproproghe o in altre soluzioni legislative». Così il vicepremier e segretario di FI Antonio Tajani a margine di una conferenza stampa alla Camera.