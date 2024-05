Spese condominiali e detrazioni nel 730. In caso di interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione si può usufruire dei benefici fiscali che lo Stato mette a disposizione.

Dichiarazione redditi e detrazioni

In sede di dichiarazione dei redditi, infatti, le spese condominiali potranno infatti essere portate in detrazione per ottenere una riduzione dell’Irpef da versare. L’aliquota percentuale varia in funzione del bonus edilizio. Ci sono ovviamente vincoli sulle spese detraibili, sui documenti da presentare e cosa devono fare condomini e amministratore di condominio.

Spese "autonome" detraibili

Non tutte le spese condominiali sono detraibili. Quelle che possono essere portate in detrazione sono le stesse che qualunque proprietario di immobili può ottenere. Nel caso in cui i lavori siano eseguiti sulla singola unità immobiliare e sostenuti dal proprietario o da chi ha un diritto reale di godimento, sarà possibile avvalersi degli sgravi in autonomia nella propria dichiarazione dei redditi.

Detrazioni condominiali

Anche spese sulle parti comuni si possono portare in detrazione. Quali? Eccone un elenco:

Ristrutturazione edifici

Bonus sicurezza

Ecobonus

Superbonus

Bonus sisma

Bonus verde

Spese detraibili

Le spese ammesse alla detrazione, in sostenza sono quelle sostenute per interventi che rientrano nei principali Bonus edilizi. Condizione sine qua non è che venga accertata la presenza dei requisiti richiesti e che siano rispettate le modalità di pagamento della spesa.

Ogni singolo intervento, in base alle sue caratteristiche, comporta una specifica detrazione fiscale. Le aliquote applicabili e i limiti di spesa variano a seconda del bonus considerato in riferimento all’anno in cui è stata sostenuta la spesa. Particolare attenzione va portata alle proroghe di validità dei bonus e ad eventuali variazioni delle condizioni richieste dallo Stato. Poiché nella dichiarazione dei redditi 2024 si fa riferimento all’anno di imposta precedente occorre prendere in considerazione le spese sostenute nel 2023.

Cosa deve fare l'amministratore

Il ruolo dell’amministratore condominiale condominio è fondamentale. Deve convocare l’assemblea per l’approvazione dei lavori che si rendano necessari per la riqualificazione o manutenzione dello stabile sulla base delle maggioranze previste dalla legge.

Gli adempimenti fiscali connessi alle detrazioni rientrano tra i suoi obblighi. Il primo è la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese condominiali sostenute nell’anno di imposta precedente. Dovrà indicare l’anagrafica del condominio, dettagli sulle spese detraibili e codice fiscale dei condomini. E' inoltre tenuto a fornire ai condomini una specifica certificazione che attesti la tipologia di intervento eseguito nonché l’importo delle spese condominiali che ciascun condomino potrà portare in detrazione.

Compilazione 730

Le quote di detrazione delle spese condominiali fruibili nel 730/2024 sono determinate di solito dall’amministratore. Sono calcolate avendo come riferimento la quota millesimale degli aventi diritto.

Una volta che il contribuente dispone di tutti i dati per conseguire la detrazione dovrà procedere con la compilazione, anche tramite un intermediario abilitato, del 730. Le spese condominiali detraibili dovranno essere riportate nel Quadro E – Oneri e spese, Sezione III A dal rigo 41 a quello 43.



Nel caso ci si avvalga del modello 730 precompilato i dati comunicati all’Agenzia delle Entrate dovrebbero essere già riportati e si avrà solo la possibilità di effettuare eventuali modifiche o integrazioni alle detrazioni spettanti. La stagione dichiarativa terminerà con il 30 settembre, data ultima per chiedere la detrazione in caso di presentazione del modello 730/2024.