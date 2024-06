Social card «Dedicata a te», 500 euro per 1,3 milioni di italiani: come funziona e chi ne ha diritto

Mancano solo quattro giorni alle elezioni europee e i partiti decidono di usare glli ultimi assi nella manica. Il governo negli ultimi giorni ha lavorato affinché la premier Giorgia Meloni possa annunciare il nuovo provvedimento della Social card «Dedicata a te». Grazie alle risorse aggiuntive di circa 100 milioni e i 500 già stanziati nella Manovra. Il provvedimento sarà varato giovedì in Consiglio dei ministri. La nuova social card, dunque, dovrebbe avere un budget di spesa rivisto al rialzo, da 500 euro.

Un aiuto alle famiglia o campagna elettorale?

La carta prepagata riservata alle famiglie a basso reddito non è una novità, il governo Meloni l'aveva utilizzata come «arma» per l’abolizione del reddito di cittadinanza. Il budge della carta, di 382,50 euro una tantum, poteva essere usato esclusivamente in beni alimentari di prima necessità. Ora, secondo quanto riporta Il Foglio, il governo ha lavorato sul bilancio, scovando risorse aggiuntive che dovrebbero ammontare a circa 100 milioni. I beneficiari potrebbero essere circa 1,3 milioni di persone. Penserà direttamente l’Inps, comunque, a individuare i potenziali beneficiari e, si presume, contattarli per proporre il servizio. Le nuove social card, in realtà, potranno essere utilizzate solo da settembre, e la distribuzione inizierà a partire da luglio.