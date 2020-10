Smart working al 70%, le nuove misure pensate dal governo per dipendenti pubblici

Più smart working per la pubblica amministrazione. L'obiettivo è ridurre gli spostamenti e i conseguenti rischi di circolazione e contagio da coronavirus. Secondo quanto apprende l'Ansa, il governo starebbe pensando a una nuova misura per portare al 70% le attività degli uffici pubblici da svolgere da casa. Da settembre per i dipendenti pubblici era iniziato il rientro e le attività da svolgere in remoto si fermavano al 50% del personale, dove compatibile con il tipo di mansione svolta.

Ultimo aggiornamento: 17:37

