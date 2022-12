Scioperi, dicembre di proteste: ecco cosa ci attende. Benzinai, medici e trasporti aerei: il calendario

Scioperi e proteste a dicembre. Sono molte le astensioni dal lavoro proclamate dai sindacati nei prossimi giorni. E intanto Cgil e Uil hanno annunciato una serie di scioperi e manifestazioni contro la legge di Bilancio dal 12 al 16 dicembre.

Le proteste contro la manovra

La prima regione a mobilitarsi sarà la Calabria con lo sciopero e la manifestazione in programma per

lunedì 12 dicembre. Il giorno seguente, martedì 13 dicembre, sarà la volta della Sicilia e dell'Umbria. La Puglia

sciopererà giovedì 14 dicembre. Lo stesso giorno mobilitazioni anche in Trentino, Valle d'Aosta e Veneto. Giovedì

15 dicembre incroceranno le braccia le lavoratrici e i lavoratori di Abruzzo, Marche e Piemonte. Venerdì 16 dicembre scenderanno in piazza, contestualmente agli scioperi, tutte le altre regioni: Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio.

Gli altri scioperi previsti sono quello dei benzinai delle stazioni di servizio autostradlai dal 13 al 16 dicembre; una manifestazione di medici e veterinari il 15 dicembre e una astensione dal lavoro nel settore del trasporto aerei il 21 dicembre.

Benzinai in autostrada

Le aree di servizio autostradali rimarranno chiuse per sciopero per 72 ore consecutive, dalle ore 22.00 di martedì 13, alla stessa ora di venerdì 16 dicembre prossimo. Lo hanno annunciato le Organizzazioni di categoria dei Gestori degli impianti autostradali, Faib, Fegica ed Anisa.

Medici e veterinari

Le organizzazioni sindacali dei medici, veterinari e dirigenti sanitari ANAAO ASSOMED – CIMO-FESMED (ANPO-ASCOTI – CIMO – CIMOP – FESMED) – AAROI-EMAC – FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR) – FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN – FVM Federazione Veterinari e Medici – UIL FPL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AREE CONTRATTUALI MEDICA, VETERINARIA SANITARIA – CISL MEDICI manifesteranno a Roma giovedì 15 dicembre 2022 in piazza SS Apostoli dalle ore 14.00.

Trasporto aereo

Enav comunica che venerdì 21 ottobre 2022 è previsto uno sciopero nazionale della durata di 24 ore, indetto dalle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e Uiltrasporti, e tre scioperi nazionali, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, indetti dalle Organizzazioni Sindacali UGL-TA e UNICA.