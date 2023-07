Reddito di cittadinanza, esclusi i ragazzi tra i 18 e i 29 anni che hanno lasciato la scuola

I ragazzi tra i 18 e i 29 anni che fanno parte di famiglie con il Reddito di cittadinanza, e che non hanno completato i 10 anni di istruzione obbligatoria e hanno quindi lasciato la scuola prima dei 16 anni, non avranno diritto alla quota del reddito di cittadinanza. Lo si legge nella circolare dell'Inps che spiega le misure previste nella legge di Bilancio. Sulle nuove regole del decreto di maggio trasformato in legge a luglio sarà diffusa una nuova circolare.

Si riduce la spesa

«L'autorizzazione di spesa per il reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, già rideterminata ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge n. 234/2021, viene ridotta di 958 milioni di euro per l'anno 2023».