Reddito cittadinanza, la grande fuga: crollano domande (-65% in due mesi) e famiglie con il sussidio

Crollano le domande di Reddito o Pensione di cittadinanza mentre le famiglie che hanno ricevuto l'assegno a febbraio diminuiscono a quota un milione toccando il livello minimo da ottobre 2020. La spesa nel mese è stata di 576,3 milioni, in calo dai 657,8 di gennaio. Secondo quanto emerge dalle tabelle dell'Osservatorio Inps sulla misura di contrasto alla povertà le domande arrivate all'Istituto nei primi due mesi sono state 90.287 a fronte delle 261.378 dello stesso periodo del 2022 con un calo del 65,23%. A gennaio le domande erano state 88.184 e quindi a febbraio si sono registrate poco più di 2mila domande. I nuclei con l'assegno a febbraio erano 1.001.743 in calo rispetto ai 1.160.714 di gennaio.

Reddito, aumentano i posti di lavoro

Il dato risente della mancata presentazione di una quota di Dsu (dichiarazioni sostitutive uniche) necessarie entro gennaio per mantenere il beneficio, ma anche della ripresa economica che ha consentito probabilmente a una parte dei beneficiari di trovare lavoro. Non è escluso che nella mancata presentazione dei documenti necessari ci sia anche la convinzione di non rientrare nelle maglie del nuovo sussidio al quale sta lavorando il Governo. E questa convinzione potrebbe essere anche responsabile, insieme alla vivacità del mercato del lavoro, di una buona parte del crollo delle domande presentate. Inoltre la popolazione che ha i requisiti potrebbe essersi assestata e quindi questo potrebbe in parte spiegare il calo delle domande. Il governo è al lavoro per riformare il Rdc e i numero sembrano indicare un assestamento che vada nelle direzioni indicate.

Reddito, cosa sta accadendo

Secondo le tabelle Inps sono diminuiti soprattutto i nuclei composti da una sola persona, quelli per i quali il Governo sta studiando la stretta a meno che non siano di disabili o anziani, passati dai 537.238 di gennaio ai 460.775 di febbraio con un calo del 14,33% a fronte del -13,7% complessivo. Queste famiglie di single restano comunque la larga parte degli assistiti (il 46%) anche a causa della scala di equivalenza che penalizza le famiglie numerose. Su questo punto insieme alla stretta sulle persone occupabili il Governo dovrebbe approvare un provvedimento nelle prossime settimane. Il sussidio viene erogato prevalentemente nel Mezzogiorno dove risiede il 67% delle famiglie beneficiarie della misura.

Reddito, cosa accade al Sud

Nel Sud e nelle Isole a febbraio sono stati erogati 672.890 assegni di Reddito e Pensione di cittadinanza su 1.001.743 totali erogati a gennaio mentre nella sola Campania sono stati erogati più sussidi che in tutto il Nord con 229.989 assegni contro i 186.694 del Nord. Le persone coinvolte nel complesso sono 332.832 al Nord 264.527 al Centro (in 142.159 famiglie, meno che nella sola provincia di Napoli) e 1.538.036 al Sud. L'importo dell'assegno medio è più alto al Sud con 605,31 euro medi a fronte dei 500,29 al Nord, e dei 531,83 al Centro. Nella sola provincia di Napoli vengono erogati oltre 146mila assegni sfiorando i sussidi ricevuti nel complesso dai residenti di Lombardia, Piemonte e Veneto. I nuclei che a febbraio hanno avuto il Reddito di cittadinanza sono stati 899.842 con un assegno medio di 605,90 euro e 2.019.744 persone coinvolte.

La pensione di cittadinanza

Le famiglie che hanno ricevuto la Pensione di cittadinanza sono state 101.901 con un sussidio medio di 305,16 euro e 115.651 persone coinvolte. Gli italiani che hanno ricevuto il Reddito o la Pensione di cittadinanza a febbraio sono stati 902.020 mentre i cittadini degli altri Paesi europei sono stati 34.098, gli extracomunitari 64.061 e i familiari e i titolari di protezione internazionale 1.564. Le famiglie di almeno sei persone con il Reddito o la Pensione di cittadinanza sono appena 17.667 per 113.077 persone coinvolte e un sussidio medio di 825,56 euro. I nuclei con cinque persone sono 44.800 per 224.000 persone coinvolte e un assegno medio di 812,77 euro. Le famiglie di una persona sono 460.775 (delle quali 384.664 senza presenza di disabili) con un assegno medio di 466,63 euro.