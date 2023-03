​Bonomi: «La cura della Bce può portarci in recessione. Tassi troppo alti rischiano di uccidere la crescita»

Il sistema produttivo italiano è forte, ma darlo per scontato, soprattutto in un periodo come questo pieno di insidie, sarebbe un errore. Anzi «un’illusione». È il monito del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che ieri a Firenze - in occasione della prima Conferenza nazionale delle Camere di commercio - è tornato a chiedere al governo di sostenere gli investimenti delle imprese e i consumi delle famiglie attivando il taglio del cuneo fiscale, e ha criticato la politica monetaria restrittiva della Bce. «Non vorrei che per contrastar e l’inflazione entrassimo in recessione » ha osservato. «Perché sì, vero, abbiamo vissuto 10 anni di tassi negativi, ci hanno anestetizzato, ma quello che sta facendo la Bce sta andando oltre quello che deve essere fatto a contrasto dell’inflazione: c’è differenza tra quella americana e quella europea (dovuta soprattutto all’impennata dei costi energetici, ndr)». Bisogna evitare - ha avvertito - di arrivare al paradosso di quel medico che dice: «La ricetta era giusta, l’operazione è andata bene ma purtroppo il paziente è morto».

Secondo le stime di Confindustria, nell’ultimo quadrimestre di quest’anno l’inflazione dovrebbe attestarsi intorno al 5-6%, in calo rispetto ai valori attuali. I dati sulla produzione manifatturiera - «che fa da traino a tutto il resto» ha ricordato Bonomi - nel frattempo sono attesi in rallentamento nel secondo semestre dell’anno. Il 2023 dovrebbe chiudere a +0,4%, beneficiando dell’eredità positiva del 2022. Andrà meglio nel 2024 con il Pil in aumento dell’1,2%, «grazie - si legge nel rapporto del Centro studi di Confindustria - al rientro dell’inflazione, alla politica monetaria meno restrittiva e alla schiarita nel contesto internazionale».



LA RICETTA



Per contrastare la tendenza al rallentamento bisogna però sostenere gli investimenti («e se noi mettiamo una stretta al credito questo diventa un problema » ha osservato Bonomi) e i consumi delle famiglie . «Come Confindustria - ha poi ricordato - stiamo chiedendo al governo di fare due interventi: uno stimolo forte agli investimenti, Industria 5.0, e di sostenere i redditi bassi: il taglio del cuneo fiscale. Perché bisogna rimettere più soldi in tasca agli italiani, specialmente nei redditi bassi e lo si può fare solo tagliando le tasse sul lavoro». A mitigare le tendenze negative, comunque, ci sono le risorse del Pnrr che, insieme ai Fondi Coesione, sono «una grande opportunità, un ’ occasione da non perdere. Parliamo - ha ricordato Bonomi - di quasi 400 miliardi di euro nei prossimi anni » .

«Guardare avanti con cauto ottimismo» è l’invito che il Commissario europeo agli Affari economici , Paolo Gentiloni, ha inviato con un videomessaggio alla platea.



LO SCENARIO