Prezzi dei prodotti per bambini, come cambiano con l'Iva ridotta: dal latte in polvere ai pannolini, quanto si risparmia

Iva ridotta al 5% sui prodotti per la prima infanzia: lo ha stabilito il governo con l'approvazione della legge di Bilancio. Ma quanto risparmieranno davvero le famiglie con bambini piccoli? Lo ha calcolato Codacons in uno studio realizzato prendendo in considerazione i prezzi medi di ogni singolo articolo tra quelli più utilizzati per i bebè. Il latte in polvere potrebbe costare tra i 7-9 euro in meno al mese, sui pannolini il risparmio sarebbe di circa 8 euro.

Biberon

I prezzi dei biberon sono estremamente diversificati a seconda della marca del prodotto e della tipologia di acquisto (online, supermercato, farmacia, negozi specializzati). Ipotizzando un costo medio pari a 8,5 euro, la riduzione dell'Iva dal 22% al 5% comporta un risparmio di 1,19 euro a prodotto. OMOGENEIZZATI. Una confezione da due vasetti di omogeneizzati di marca costa in media in Italia 1,99 euro. La riduzione dell'Iva al 5% comporta un risparmio di 0,28 euro a confezione. Considerati i consumi medi annui di omogeneizzati da parte una famiglia con un figlio, il risparmio complessivo sarà pari a circa 25,2 euro annui.

Latte in polvere

Il costo medio di un 1 kg di latte in polvere varia dai 12 ai 20 euro, per una spesa a famiglia compresa tra i 600 e gli 800 euro annui.

Pannolini

Un pannolino, a seconda della marca e della tipologia di acquisto (online, supermercato, farmacia, negozi specializzati) ha un costo medio compreso tra i 18 e i 45 centesimi di euro. Considerato un utilizzo medio di 6 pannolini al giorno da parte di una famiglia con un bambino, con l'Iva al 5% il risparmio medio sulla spesa per i pannolini sarà pari a circa 96 euro annui.

Seggiolino auto

Il costo medio di un seggiolino auto per bambini varia tra 70 euro e i 150 euro. Con il taglio dell'Iva al 5%, il risparmio sul singolo acquisto è compreso tra i 9,7 euro e i 21 euro a prodotto.