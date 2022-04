Benzina e diesel, prezzi in discesa: prorogato il taglio delle accise. Ecco quanto costano oggi

I prezzi di benzina e diesel sono ancora in calo, mentre il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise. In aumento invece Gpl, metano e Gnl. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina. Resta, invece, invariato il prezzo del gasolio.

Per IP registriamo un taglio di 1 centesimo al litro su benzina e gasolio e un rialzo di un centesimo al litro sul Gpl.

LE MEDIE DEI PREZZI

Queste sono le medie dei prezzi praticati E comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di mercoledì 6 aprile su circa 15mila impianti:

BENZINA

La benzina self service a 1,792 euro/litro (-3 millesimi), mentre la benzina al servito si attesta a 1,925 euro al litro.

DIESEL

Il diesel al self service a 1,788 euro/litro (-3 millesimi), mentre il diesel al servito è a 1,924 euro al litro

GPL

Gpl servito a 0,854 euro/litro (+2 millesimi).

METANO

Metano servito a 2,229 euro/kg (+11 millesimi)

GNL

Gnl servito a 2,731, euro/kg (+65 millesimi)

IN AUTOSTRADA

In autostrada i prezzi medi sono: benzina self service 1,876 euro/litro (servito 2,089), gasolio self service 1,875 euro/litro (servito 2,097), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,620 euro/kg, Gnl 2,737 euro/kg.

© RIPRODUZIONE RISERVATA