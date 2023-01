Pensioni, come fare a sapere quando ci andremo? L'Inps ha reso disponibile sul proprio sito web una nuova versione del simulatore «Pensami - Pensione a misura», che consente ai cittadini di calcolare le proprie prospettive pensionistiche senza la necessità di effettuare alcuna registrazione.

Pensioni, il simulatore

Il simulatore, che può essere utilizzato inserendo pochi dati anagrafici e relativi alla contribuzione, fornisce informazioni riguardanti le pensioni cui è possibile accedere sia nelle singole gestioni previdenziali, sia cumulando tutta la contribuzione, ma non gli importi delle prestazioni.

LA NUOVA VERSIONE

La nuova versione di «Pensami» presenta un percorso semplificato per l'inserimento dei dati anagrafici e contributivi, la selezione di eventuali istituti aggiuntivi che potrebbero anticipare l'accesso alla pensione (riscatto titoli di studio universitari, periodi di lavoro all'estero, maternità fuori dal rapporto di lavoro, ecc.) e la visualizzazione dei possibili scenari pensionistici. Sono stati realizzati video-tutorial per guidare l'utente durante il percorso, e una nuova funzione consulenziale per orientare le scelte dell'utente. Il simulatore sarà presto aggiornato rispetto alle ultime novità legislative previste dalla legge di Bilancio per il 2023.

COME USARE IL SIMULATORE

E' stato inoltre previsto il rilascio prossimo di una versione App per dispositivi mobili. La nuova versione del servizio «PENSAMI» è raggiungibile dal sito internet dell'Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso dalla homepage: «Prestazioni e servizi» > «Servizi» > « PensAMI - Simulatore scenari pensionistici». Al seguente link, https://youtu.be/nKqlSkupFNI , è possibile visualizzare il video di presentazione del servizio.