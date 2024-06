Pensioni, a luglio in arrivo l'aumento dell'assegno per chi riceve la quattordicesima. Ad averne diritto sono solo i pensionati che hanno compiuto i 64 anni e hanno un reddito non superiore a 2 volte l’importo del trattamento minimo. L'aumento previsto il mese prossimo arriverà fino ai 655 euro.



Quando viene pagata

La quattordicesima, chiamata anche somma aggiuntiva alla pensione, è corrisposta dall’Inps a luglio o a dicembre di ogni anno. Come stabilito ai sensi della legge n. 127 del 3 agosto 2007, poi modificata dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, spetta già a luglio per coloro che entro il mese stesso ne maturano i requisiti, mentre viene rimandata a fine anno per chi li raggiunge tra agosto e dicembre.

Chi può accedere

Il calcolo che viene fatto per stabilire a chi spetta il pagamento della quattordicesima a luglio varia in base al reddito del pensionato dove gli importi sono più elevati per chi non supera di 1,5 volte l’importo del trattamento minimo, più bassi per coloro che superano questa soglia ma restano entro le 2 volte; dagli anni di contributi e dai lavoratori dipendenti o autonomi.

Come viene calcolata

Per quanto riguarda l'importo della quattordicesima, per capire quanto spetterà al singolo pensionato viene eseguito il seguente calcolo: viene fatto il calcolo del reddito contratto con i contributi, del lavoratore autonomo o dipendente, meno il reddito personale.

Le fasce

Sotto i 11.672,89 euro, la quattordicesima di luglio sarà suddivisa:

- Lavoratori dipendenti che hanno 15 anni di contributi e per i lavoratori autonomi che ne hanno 18, l'importo della quattordicesima è pari a 437 euro

- Lavoratori dipendenti tra i 15 e i 25 anni di contributi e lavoratori autonomi che hanno conseguito dai 18 ai 28 anni contributi, l'importo della quattordicesima è pari a 546 euro

- Lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi e lavoratori autonomi con oltre 28 anni di contributi, l'importo della quattordicesima è pari a 655 euro

Sopra i 11.672,89 euro, la quattordicesima sarà suddivisa:

- Lavoratori dipendenti che hanno 15 anni di contributi e per i lavoratori autonomi che ne hanno 18, l'importo della quattordicesima è pari 336 euro.

- Lavoratori dipendenti tra i 15 e i 25 anni di contributi e lavoratori autonomi che hanno conseguito dai 18 ai 28 anni contributi, l'importo della quattordicesima è pari 420 euro.

- Lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi e lavoratori autonomi con oltre 28 anni di contributi, l'importo della quattordicesima è pari a 504 euro.