Il panorama previdenziale italiano sta attraversando un'importante fase di cambiamento, offrendo nuove possibilità per coloro che desiderano integrare i propri contributi pensionistici. Secondo quanto stabilito dall'Inps attraverso una recente circolare, i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dal 1996 in poi, e quindi sono completamente nel sistema contributivo, hanno ora la possibilità di richiedere il riscatto dei periodi non coperti da contributi per un massimo di cinque anni. La nuova legge di bilancio per il 2024 ha introdotto questa opportunità, consentendo ai lavoratori di riscattare periodi non coperti da contributi pensionistici. Questa possibilità è cumulabile con il riscatto già effettuato grazie alla normativa del 2019.

La procedura

Secondo quanto specificato dalla circolare dell'Inps, il pagamento dei contributi per i periodi non coperti dalla contribuzione dovrà avvenire utilizzando le aliquote contributive vigenti nel regime pensionistico in cui il riscatto viene effettuato. È importante sottolineare che la facoltà di riscatto è disponibile solo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non sono già titolari di pensione.

Limiti

La facoltà di riscatto è limitata a un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, e il periodo deve collocarsi tra il 31 dicembre 1995 e il 1° gennaio 2024. È necessario avere almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui si richiede il riscatto, versato prima della data di presentazione della domanda. L'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996, spiega la circolare, determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell'onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

La domanda

La presentazione della domanda di riscatto è consentita solo nel biennio 2024-2025. È importante notare che i datori di lavoro dei lavoratori del settore privato hanno anche la possibilità di presentare la domanda di riscatto per conto dei propri dipendenti, sostenendo l'onere corrispondente tramite i premi di produzione spettanti al lavoratore. Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto). Quindi il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell'ultimo, purché riferito allo stesso anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell'intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023. Qualora l'interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali la facoltà di riscatto può essere esercitata in uno qualsiasi di essi. Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo.

Recupero di periodi con obbligo contributivo

Per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo possono essere attivati gli istituti già previsti, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia. I periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il «sistema contributivo». L'onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a «percentuale» applicando l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell'onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024-2025. Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell'assicurato, che può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore.