Pensioni, arriva il bonus Natale: requisiti, a quanto ammonta, chi ne ha diritto, chi è escluso, quando viene pagato

Pensioni, arriva il bonus Natale. Si tratta di un aumento dell'assegno sociale di circa 150€. Una piacevole novità. Viene corrisposto, generalmente con la tredicesima mensilità, in presenza di particolari condizioni reddituali. Ovvero? ai titolari di una o più pensioni il cui importo complessivo non supera l’importo annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti maggiorato dell’importo aggiuntivo stesso. Vediamo quali sono i requisiti specifici.

Quando arriverà il pagamento

La somma sarà erogata nel mese di dicembre, con valuta dal giorno 1 dicembre. Vedrà un importo aggiuntivo di ben 154,94€.

I beneficiari

Hanno diritto al bonus natale per le pensioni tutti coloro che hanno gestioni private, dello spettacolo e sportivi professionisti. L'importo è stato introdotto nel 2001 dall’articolo 70, legge 23 dicembre 2000. Viene corrisposto dall’Inps con la tredicesima mensilità ovvero, in assenza di tredicesima, con l’ultima mensilità corrisposta nell’anno.

Con la rata di dicembre viene corrisposto:

l’importo aggiuntivo in misura provvisoria per l’anno in corso, se spettante;

l’importo aggiuntivo per l’anno precedente, se spettante e non corrisposto;

il conguaglio di quanto erogato in misura provvisoria per l’anno precedente se, sulla base dei redditi, risulta spettante un diverso importo.

Ai pensionati titolari di prestazioni non erogate dall’Inps, il pagamento viene corrisposto dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati, negli stessi termini e con le medesime modalità previste dalla norma.

Per le pensioni eliminate nel corso dell’anno la quota di importo aggiuntivo spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, deve essere corrisposta a cura della Sede agli eredi (se eliminate per decesso) o al titolare della pensione eliminata (nel caso di revoca per cessato diritto).

Chi è escluso

Secondo quanto indicato da Fap non spetta ai titolari di:

invalidità civile (cat. INVCIV);

pensione sociale (cat. PS);

assegno sociale (cat. AS);

rendita facoltativa di vecchiaia (cat. VOBIS) o di invalidità (cat. IOBIS);

pensione di vecchiaia (cat. VMP) o di invalidità (Cat. IMP) a favore delle casalinghe;

pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi (cat. VOBANC, IOBANC e SOBANC);

assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario (cat. VOCRED);

assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo (cat. VOCOP);

assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle esattorie (cat. VOESA);

indennizzo per attività commerciale (cat. INDCOM) (Circ. 183 del 18.10.2001);

pensione erogate ai dirigenti iscritti all’ex fondo INPDAI (cat. VDAI, IDAI e SDAI) (circ. n. 144 del 25.10.2004).

Sono esclusi, inoltre, i titolari di pensione di categoria diversa da quelle suindicate qualora si tratti di: