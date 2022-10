Pensioni e bonus 150 euro: chi lo riceverà e quando, calendario pagamenti

Pensioni e bonus 150 euro - A novembre, molti lavoratori e pensionati, riceveranno il bonus da 150 euro introdotto dal governo nel Decreto Aiuti ter. L’intervento interesserà una platea complessiva di circa 20 milioni di persone tra cui 8,3 milioni di pensionati.

I pensionati che hanno i requisiti lo riceveranno in automatico dal 2 novembre 2022. Chi ne ha diritto? La somma una tantum di 150 euro sarà riconosciuta ai pensionati, titolari di uno o più trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (APE, ISOPENSIONE, ecc.) con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Il pensionato beneficiario deve: essere residente in Italia, essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici e con reddito personale IRPEF, al netto dei contributi, non superiore a 20 mila euro per l’anno 2021.

Importante: non concorrono al limite di 20.000 eur: i trattamenti di fine rapporto, il reddito dell’abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Ecco il calendario dei pagamenti:

Il primo giorno bancabile del mese sarà mercoledì 2 novembre (il 1° novembre è festivo e le banche gli uffici postali sono chiusi). Perciò per chi riceve la pensione sul conto corrente bancario e per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution, il giorno del ritiro sarà il secondo del mese.

Per coloro che ritirano la pensione in contanti dovranno attenersi al calendario degli uffici di Poste Italiane. Poste continua, infatti, a scaglionare i pensionati in ordine alfabetico a seconda del cognome. Il calendario, che comunque è a discrezione dei singoli uffici postali, nel prossimo mese potrebbe essere il seguente:

2 novembre: dalla A alla B

3 novembre: dalla C alla D

4 novembre: dalla E alla K

5 novembre: dalla L alla O

7 novembre: dalla P alla R

8 novembre: dalla S alla Z