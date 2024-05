A partire da luglio, i cittadini italiani potranno richiedere e rinnovare il passaporto direttamente presso gli uffici postali. Questa importante novità è stata annunciata dal direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, durante un incontro con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dedicato all'avanzamento del progetto Polis di Poste Italiane. Il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto sarà progressivamente disponibile negli uffici postali di tutta Italia, senza distinzioni tra piccoli e grandi centri. «La grande novità è che da luglio, conclusi i necessari passaggi normativi, questo servizio interesserà progressivamente gli uffici postali di tutta Italia», ha dichiarato Lasco. Questo significa che anche i cittadini residenti in piccoli comuni avranno la possibilità di accedere al servizio senza doversi recare in città più grandi.

Il progetto Polis

Il progetto Polis di Poste Italiane mira a rendere disponibili alcuni servizi della Pubblica Amministrazione presso gli uffici postali dei piccoli comuni. Finora, sono stati avviati 2.400 interventi e completati oltre 1.500 uffici postali in tutta Italia. Dallo scorso marzo, sono state registrate più di 350 richieste di rilascio del passaporto nei 31 uffici postali in cui il servizio è attivo. Entro fine mese, il numero di uffici operativi salirà oltre 130. Un aspetto importante di questa iniziativa è la possibilità di richiedere la consegna del passaporto direttamente a casa, opzione scelta da oltre l'80% dei cittadini. Questo comporta un significativo risparmio di tempo e spostamenti, con benefici anche per l'ambiente.

Come richiedere il passaporto

Per richiedere il passaporto alle Poste, il cittadino dovrà portare:

Due foto identiche conformi alla normativa

Marca da bollo di 73,50 euro

Ricevuta di pagamento del contributo di 42,50 euro

14,20 euro per il servizio fornito dalle Poste

Un documento di identità e una copia del documento

Il vecchio passaporto o la copia della denuncia di furto o smarrimento (in caso di rinnovo)

Il passaporto, una volta pronto, potrà essere ritirato presso l'ufficio della Polizia che ha gestito la richiesta o essere spedito direttamente a casa al costo di 9,50 euro. Attualmente, il servizio non è disponibile per i minorenni.

Sfide attuali e costi elevati

Rinnovare il passaporto in Italia è spesso una sfida. Un’indagine di Altroconsumo ha evidenziato come, in alcune città, i tempi di attesa per un appuntamento in questura possano arrivare fino a dieci mesi a Venezia, otto a Bolzano e sette a Cagliari. Anche i costi sono elevati: il passaporto italiano è tra i più costosi in Europa. Il costo complessivo è di 116 euro (escluso il costo di spedizione), una cifra molto più alta rispetto ad altri Paesi europei.