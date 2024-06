Mutui, che succede dopo il taglio dei tassi Bce: fisso e variabile, la rata può scendere. Cosa fare per pagare meno

Talmente tanto atteso da non sorprendere le Borse, arriva il primo taglio dei tassi della Bce. Il ciclo di rialzi più rapido e ripido della storia, partito a luglio 2022 e poi proseguito con una lunga pausa da settembre 2023, si chiude ora con un riduzione da 25 punti base che porta il tasso sui rifinanziamenti principali dal 4,50% a 4,25%, quello sui depositi dal 4% al 3,75%, e quello sui prestiti marginali dal 4,75% al 4,50%. Una boccata d'ossigeno per famiglie e imprese che potrebbe presto rendere più appetibili mutui e prestiti diventati comunque meno cari già mesi fa, sull'aspettativa per le decisioni delle banche centrali.

Cosa succede per i mutui

Ma cosa succede ora per i mutui? L'associazione Altroconsumo cerca di fare ordine tra le tante informazioni e spiega cosa conviene fare nel caso si voglia accendere un nuovo mutuo per l'acquisto di un immobile. Il tasso annuo nominale di un mutuo (TAN), scrive Altroconsumo, dipende dall'Euribor per i mutui a tasso variabile o dall'IRS per i mutui a tasso fisso: sommando al TAN tutte le altre spese (istruttoria e perizia in primis) si arriva al TAEG (tasso annuo effettivo globale). A quel punto il mutuo migliore è quello che ha quest'ultimo dato più basso.

Tasso fisso e variabile, le differenze

Se storicamente il tasso variabile è più basso del fisso, ma più rischioso (può cambiare la rata), in questo periodo l'Euribor è più alto, quindi optando per un mutuo a tasso fisso si risparmia oltre l'1%. "Negli ultimi mesi è sceso l’Euribor (a 3 mesi) che si è avvicinato al 3,75%; mentre l’IRS a 30 anni, dopo i minimi al 2,35% di dicembre 2023, è leggermente risalito fino a quota 2,5%. Per chi opta per un mutuo a tasso fisso a 20 anni l’IRS di riferimento è superiore al 2,70% - spiega Altroconsumo - Il calo dell’Euribor si rifletterà già nei prossimi mesi sui mutui a tasso variabile con una riduzione della rata; tuttavia, il risparmio che si può rintracciare decidendo di cambiare mutuo (gratuitamente in circa 90 giorni) è decisamente superiore".

Hai già un mutuo? Ecco cosa fare

Se avete già un mutuo a tasso fisso, il consiglio è di non estinguerlo, almeno al momento: la crescita dell'IRS non dà infatti alcuna preoccupazione perché il tasso resta uguale e la rata non cambia nel corso del tempo. Per chi invece ha un mutuo a tasso variabile invece, si può consigliare di cambiare e passare al fisso: se infatti l'Euribor cresce, anche la rata crescerà. Di quanto, dipende dal piano di ammortamento: per chi ha acceso un mutuo da diversi anni, il cambio sarà meno evidente. Consigliabile dunque valutare una surroga (la cosiddetta portabilità del mutuo) e passare a un tasso fisso, o in alternativa rinegoziarlo con la banca. Entrambe queste operazioni non comportano spese extra.

Il primo taglio dei tassi

Il primo taglio dei tassi non è necessariamente il calcio d'inizio dei novanta minuti: la Bce non vuole vincolarsi a nessun percorso temporale, consapevole che la strada verso la normalizzazione sarà accidentata e non sempre si potranno anticipare gli ostacoli.

Per il 2024 sale al 2,5% dal 2,3% indicato a marzo, facendo slittare anche l'arrivo al target del 2% previsto nel 2025, perché le nuove previsioni la vedono al 2,2% in media d'anno. In deciso rialzo la stima di crescita del Pil, a 0,9% da 0,6% per il 2024 (con revisione a 1,4% da 1,5% per il 2025), con la presidente Christine Lagarde che apprezza i «buoni risultati sulla crescita» dell'Italia, e invoca un riduzione del debito ma allo stesso tempo proteggendo gli investimenti. Più crescita significa più pressioni inflazionistiche, ma il Consiglio direttivo ha voluto guardare oltre.

Le parole di Lagarde

La presidente della Bce Christine Lagarde ha spiegato che la fiducia nel calo dell'inflazione «è cresciuta negli ultimi mesi». Basta guardare alla strada percorsa fino ad oggi: il ciclo di rialzi è partito a luglio 2022, e ad ottobre 2022 l'inflazione ha toccato il picco del 10,6%. Da allora è calata con costanza fino al 5,2% di settembre 2023, traguardo che ha spinto la Bce a decidere di fermare i rialzi. Oggi, sebbene a maggio sia leggermente risalita, è al 2,6%.

In sostanza, ha spiegato Lagarde, la Bce si è mossa ogni volta che l'indice si è dimezzato. Il ritmo delle mosse future, però, è un'incognita: «Non posso confermare che siamo in un processo di rientro» lineare dei tassi, dice Lagarde: anche se è «molto probabile», tutto dipenderà dai dati sull'inflazione, che è su «una strada accidentata e i prossimi mesi saranno altrettanto, lo sappiamo». Ecco perché il board ha preso la decisione «senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi». E con una defezione a sorpresa che ha rotto l'unanimità, quella del governatore austriaco Robert Holzmann. Viste le stime al rialzo dell'inflazione, il 'falco' non ha voluto appoggiare la scelta sostenuta da tutti gli altri colleghi.