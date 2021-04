Covid, niente matrimoni e “wedding tourism”: i numeri crollano del 90%

Il grido di allarme lanciato qualche giorno fa dal wedding and fashion designer Enzo Miccio viene confermato da una ricerca di Jfc: oltre al turismo la pandemia ha messo in ginocchio la prolifica «industria» legata al settore matrimoni e ha totalmente massacrato il Wedding Tourism che prima della pandemia faceva registrare numeri da sballo (nel 2019 1 milione 783 mila presenze generate dall'organizzazione di 9.018 matrimoni di stranieri in Italia, per complessivi 486 milioni di euro di fatturato).

APPROFONDIMENTI ROMA Istat, crollo di matrimoni e divorzi: -80% e -60% lo scorso anno.... KUALA LUMPUR Malesia, gli sposi sfidano il Covid: nozze con 10.000 invitati, ma... EMILIA ROMAGNA Forlì, sposi "spacchettano" gli invitati al... COVID19 Matrimoni ristretti causa Covid? Spunta l'ipotesi del rimborso... CRISI COVID Annullate le nozze di giugno e luglio, il settore wedding prova a... ITALIA Giuseppe e Cecilia, sì in mascherina: prime nozze a Brescia...

Toscana, Costiera amalfitana ma anche Puglia, Lago di Como e ovviamente Venezia hanno stregato anche moltissimi vip stranieri, da George Clooney e Amal Alamuddin a Tom Cruise e Katie Holmes, da Justin Timberlake e Jessica Biel a Kanye West e Kim Kardashian. «Considerando che i mercati Usa e Gran Bretagna - afferma Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e direttore dell'Osservatorio Italiano Destination Wedding Tourism - rappresentavano in epoca pre-pandemia ben il 39,6% del valore del wedding tourism, è interessante focalizzare l'attenzione su come si stanno comportando proprio questi mercati. Dalla rilevazione emerge che i wedding specialists operanti in questi due mercati hanno perso, nel 2020, il 69,7% degli eventi e il 78,9% di fatturato. Tuttavia rimane elevato l'interesse per l'Italia come destination wedding, in quanto oggi il 59,2% dei wedding specialists di questi due mercati anglofoni dichiara di avere molta richiesta per l'Italia, purtroppo al momento impossibile da soddisfare».

Malesia, gli sposi sfidano il Covid: nozze con 10.000 invitati, ma tutti in auto

La ripresa - fa sapere l'Ansa - non è dietro l'orizzonte: per il 45,2% degli operatori non sarà prima della primavera 2022, ma c'è anche un 35,5% che prevede il ritorno in Italia in data successiva. Feruzzi continua: «Questi dati, provenienti dai due principali mercati generatori di flussi di Wedding Tourism, fanno comprendere il perché del tracollo del settore in Italia: nel 2020 ha purtroppo segnato un -87,3% di presenze ed un ancor più significativo -92,7% di fatturato rispetto ai dati dell'anno precedente, assestandosi pertanto a 35,5 milioni di fatturato generati da 226 mila presenze (rispetto agli oltre 486 milioni di fatturato e 1 milione 783 mila presenze del 2019)».

Ultimo aggiornamento: 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA