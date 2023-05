Marche, export agroalimentare +20% nel 2022: valore pari a 555,4 milioni di euro

ANCONA- Nel 2022 le Marche hanno esportato prodotti agroalimentari per un valore pari a 555,4 milioni di euro (+20% rispetto allo scorso anno), punto di massimo nelle serie storica a prezzi correnti degli ultimi anni. Quasi il 20% dei turisti delle Marche sceglie la regione per vacanze all'insegna delle degustazioni enogastronomiche, è stato evidenziato in un'indagine condotta con Isnart, e tutti i turisti delle diverse fasce d'età (dai 18 agli over 70) in cui sono stati distinti nell'analisi, mostrano interesse per le degustazioni di prodotti tipici locali; parallelamente la qualità enogastronomica ha valutazioni molto alte nei sondaggi di gradimenti (media di 8,4).

L'evento

Di questo si è parlato in un evento «Marche Inside» presso la Mole Vanvitelliana di Ancona organizzato dalla Regione Marche con Camera di Commercio delle Marche con l'azienda Speciale Linfa, la Regione Marche e l'Atim. Un allestimento di table mapping con musica, luci e animazioni che hanno permesso allo spettatore di visualizzare alcuni concetti legati alla sostenibilità alimentare ed ambientale mettendo in scena le buone pratiche della tradizionale cultura marchigiana.