Riesplode la necessità di stare fuori casa e di recuperare tutta la convivialità perduta dopo la pandemia da Covid-19 e il lockdown.

Non un semplice svago ma un bisogno primario delle persone, anche se 14 milioni di italiani, a causa dell'inflazione, rinunciano alle uscite. È questa la fotografia scattata dal rapporto "Il fuori casa rende l'Italia migliore", giunto alla sua terza edizione, presentato oggi dalla Federazione Italiana Distributori Ho.Re.Ca. (Italgrob) e Censis al Senato.

Lo studio

I risultati della ricerca certificano che la presenza di luoghi in cui potersi incontrare e stare insieme, come piazze o locali pubblici, è per gli italiani importante, non solo per il proprio benessere soggettivo, ma anche per la qualità della vita collettiva.

Tuttavia, le uscite fuori casa sono benefiche se risultano anche sostenibili per le imprese e con prezzi di beni e servizi accessibili per i consumatori. Ma il rapporto sottolinea anche che nell'ultimo anno l'inflazione ha frenato la voglia di stare fuori casa degli italiani. È essenziale quindi che all'impegno degli attori della filiera, a cominciare dalla distribuzione Horeca, siano affiancati interventi di supporto alla domanda dei consumatori e alle imprese.

Uscire migliora «il proprio benessere» e la «qualità della vita collettiva»

Secondo la ricerca, se l'83,4% degli italiani considera la presenza di luoghi in cui potersi incontrare e stare insieme importante per il proprio benessere, il 90,9% li ritiene fondamentali per la qualità della vita collettiva. Inoltre, per il 93,7% questi luoghi rendono più vivibile un territorio, che sia un quartiere di una città, un centro storico o un Comune minore. Per il 90,8% degli italiani i luoghi della relazionalità, come quelli del fuori casa, sono vitali poiché conservano un plus della società italiana come la convivialità.



Un'opinione condivisa dall'89,4% dei residenti al Nord-Ovest, dal 91,2% al Nord-Est, dal 90,5% al Centro e dal 91,9% al Sud e Isole. Per molti la convivialità è anche un antidoto relazionale. Il 72,5% degli italiani è infatti convinto che essere una società con tanti luoghi di incontro e di convivialità significa essere meno esposti a conflittualità e violenza, mentre l'87% ritiene che potersi incontrare in luoghi fisici abitui ad accettare persone con idee diverse. Tuttavia, nell'ultimo anno l'inflazione ha razionato la voglia di fuori casa degli italiani. Dal rapporto emerge infatti che proprio a causa dell'inflazione 14 milioni di italiani in corso d'anno hanno dovuto rinunciare una o più volte alle uscite. Tra i motivi: rialzo dei prezzi, taglio delle spese, minori disponibilità economiche, preferenza della convivialità in casa.

La voglia di fuori casa resta comunque molto forte, con il 60,7% che vorrebbe nei prossimi mesi potersi recare di più in ristoranti, bar, enoteche, trattorie.

Per Antonio Portaccio, presidente Italgrob, «con il terzo rapporto ‘Il fuori casa rende l’Italia migliore’ abbiamo voluto mettere in luce la straordinaria valenza del mercato dei consumi fuori casa ed evidenziare il prezioso ruolo del distributore Food & Beverage.

Vivere delle esperienze di consumo all’esterno delle mura domestiche è per gli italiani condivisione, scambio culturale, relazionalità con familiari e amici e permette di rafforzare i legami sociali, incoraggiando allo stesso tempo la conservazione delle tradizioni e l’innovazione nell’ambito alimentare».