Bonus, scadenze e promemoria: sapere con un sms dell'Inps se si può accedere a un beneficio. Ecco la nuova funzione Servizi proattivi

Scoprire da soli e in modo automatico i bonus a cui si ha diritto e i vantaggi che ci spettano. Grazie al nuovo progetto “Personalizzazione e proattività”, l’Inps offre agli utenti la possibilità di ricevere in modalità proattiva proposte di servizi ritenuti di interesse sulla base di informazioni già presenti negli archivi dell’Istituto, anche a seguito di precedenti richieste di servizio o informazioni, manifestazione di un bisogno.

Come funziona e perché potrebbe semplificare il nostro rapporto con la burocrazia - I servizi Inps tramite sms, mail, o sulla app, manderanno una notifica che ci ricorda una scadenza o ci avverte che possiamo inoltrare la richiesta di un servizio o di un bonus, in base alle informazioni e alle richieste già fatte in precedenza.

Se c'è il diritto a una prestazione (un bonus, un vantaggio ecc.) , l’Inps comunicherà all’interessato la possibilità di presentare domanda. Allo stesso modo, se un utente percepisce una prestazione, l’Istituto lo indirizzerà ai servizi complementari e lo avvertirà della scadenza di termini in modo da consentirgli di effettuare in tempo gli adempimenti a suo carico.

Le segnalazioni saranno inviate tramite e-mail, SMS, notifica sull'APP IO e un avviso nell'area riservata My Inps e guideranno l’utente nei vari passaggi successivi.

Il sistema è stato progettato applicando tecnologie come software open source per l'automazione cloud-native e intelligenza artificiale.

«In questo modo», dice il direttore generale Vincenzo Caridi «continua l’impegno di Inps ad innovare per semplificare la vita dei cittadini, accompagnando ciascuno ad ottenere facilmente e velocemente i servizi di interesse». Per utilizzare questo servizio di proposta proattiva, è necessario farne richiesta e autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati accedendo all'area MyINPS nella pagina "Gestione consensi", dove, dal 24 gennaio 2023, è presente la nuova sezione "Adesione ai servizi proattivi".

Questa semplificazione è frutto del PNRR

Il progetto, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha come obiettivo quello di semplificare le interazioni del cittadino con l’Istituto, nonché di definire soluzioni funzionali e tecnologiche a supporto della comprensione dei bisogni e delle caratteristiche oggettive dei cittadini con lo scopo di proporre servizi personalizzati e proattivi.

L’adesione ai servizi proattivi può essere effettuata tramite la propria area MyINPS, all’interno della quale è possibile visualizzare, in evidenza rispetto a tutti i widget presenti, una notifica contenente il link che indirizzerà alla pagina “Gestione consensi”, dove sarà presente la nuova sezione “Adesione ai servizi proattivi”. È possibile revocare l’adesione in qualsiasi momento rimuovendo la spunta dalla voce “Acconsento”.