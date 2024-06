Ecobonus 2024, è conto alla rovescia: dalle 10 di domani, lunedì 3 giugno, sarà nuovamente possibile prenotare gli incentivi auto per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Lo annuncia il ministero delle Imprese e del Made in Italy con la circolare del 27 maggio, emanata in seguito alla pubblicazione in Gazzetta (serie generale n. 121 del 25 maggio) del Dpcm 20 maggio 2024, che ha rimodulato gli stessi incentivi per gli acquisti effettuati dal 25 maggio al 31 dicembre 2024. Lo ricorda l'agenzia delle Entrate sulla sua webzine, FiscoOggi.

Le prenotazione

Le prenotazioni, che vanno effettuate sull'apposito portale Ecobonus, riguardano i contributi previsti per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), L1e - L7e (motocicli e ciclomotori), N1 e N2 (veicoli commerciali).

Il nuovo decreto

Con il nuovo decreto sarà possibile prenotare anche contributi per l'acquisto di veicoli di categoria M1 usati e veicoli commerciali N1 e N2 anche ad alimentazione non elettrica. Gli acquirenti persone fisiche dovranno presentare la dichiarazione in cui confermano di mantenere la proprietà dell'ecoveicolo per almeno un anno, periodo che raddoppia (24 mesi) in caso di acquirenti persone giuridiche. Le piccole e medie imprese, invece, dovranno presentare due dichiarazioni sostitutive che certificano, rispettivamente, il possesso dei requisiti di Pmi e l'esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

Auto elettriche

Per le auto elettriche - e con Isee superiore a 30.000 - l’incentivo sarà di 6.000 euro senza rottamazione, oppure di 9.000 euro rottamando un’auto Euro 4, 10.000 euro dando in cambio una Euro 3 e 11.000 euro rottamando un mezzo Euro 0, 1 o 2. Con Isee inferiore ai 30.000 euro l’incentivo statale è tra i 7.500 euro senza rottamazione e i 13.750 euro se si sostituisce un mezzo più vecchio. Sul versante delle plug-in l’incentivo oscilla dai 6mila a 11mila euro.

Motori termici

Per le motorizzazioni termiche gli importi dell’aiuto oscillano tra i 2.000 euro (con rottamazione di una Euro 4 o Euro 3) e 3.000 euro (con rottamazione di un’auto Euro 0 a Euro 2).

L'usato

Gli aiuti andranno anche per l’acquisto di vetture usate. Ma rispetto alle ultime campagne di rottamazione parliamo di cifre, più in generale molto più alte (per i veicoli elettrici, come detto, si arriva fino a un massimo di 13.750 euro) e di incentivi che potranno essere attivati anche dalle società di noleggio a lungo termine. Quindi non soltanto dalle persone fisiche ma anche quelle giuridiche.