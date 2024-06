Si avvicina sempre di più la scadenza per il pagamento dell'acconto dell'Imu (Imposta Municipale Unica), prevista ufficialmente per il 16 giugno, ma posticipata a lunedì 17 giugno, il primo giorno lavorativo disponibile dopo il termine stabilito. Nonostante siano già state deliberate per l’anno corrente, le variazioni in aumento non verranno prese in considerazione per quanto riguarda l'acconto di giugno. I cambiamenti che ci saranno suggeriscono che gli aumenti previsti, pur essendo parziali, riflettono una tendenza verso un incremento delle aliquote. In parte, è già possibile rendersi conto di quali saranno i futuri rincari.

Aumenti dell'Imu 2024: le città più care

Secondo un'analisi de Il Sole 24 Ore, la ricostruzione delle delibere sul sito del Dipartimento delle Finanze offre un quadro preliminare e decisamente parziale. È possibile però farsi già un'idea degli aumenti previsti in futuro. Ecco alcuni esempi:

Belluno : per i fabbricati del gruppo D, l’aliquota passerà dallo 0,86% allo 0,91%, con eccezioni specifiche per banche, supermercati e immobili rurali.

: per i fabbricati del gruppo D, l’aliquota passerà dallo 0,86% allo 0,91%, con eccezioni specifiche per banche, supermercati e immobili rurali. Cuneo : l’aliquota per le seconde case affittate a canone concordato aumenterà dallo 0,7% allo 0,8%, e per le aree fabbricabili dallo 0,71% allo 0,81%.

: l’aliquota per le seconde case affittate a canone concordato aumenterà dallo 0,7% allo 0,8%, e per le aree fabbricabili dallo 0,71% allo 0,81%. Mantova : per le aree fabbricabili e i terreni agricoli, l’aliquota salirà dallo 0,96% all'1,06%.

: per le aree fabbricabili e i terreni agricoli, l’aliquota salirà dallo 0,96% all'1,06%. Sassari : per i fabbricati del gruppo D (eccetto D/1, D/2, D/8 e D/5), l’aliquota rimarrà all'1,06%. Anche per negozi, magazzini e laboratori l'aliquota passerà dallo 0,96% all'1,06%.

: per i fabbricati del gruppo D (eccetto D/1, D/2, D/8 e D/5), l’aliquota rimarrà all'1,06%. Anche per negozi, magazzini e laboratori l'aliquota passerà dallo 0,96% all'1,06%. Taranto: per le abitazioni principali di lusso (A/1, A/8, A/9), l’aliquota aumenterà dallo 0,4% allo 0,5%.

A chi si applica e il caso Liguria

L'Imu non si applica alle abitazioni principali, ad eccezione di quelle considerate signorili (categorie A/1, A/8 e A/9), come ville o castelli (quelle che vedranno un aumento dallo 0,4% allo 0,5% nell'area di Taranto).

In Liguria si assisterà a nuove modalità di prelievo, con cambiamenti registrati anche in piccoli comuni come Loano, in provincia di Savona, dove l’aliquota per l'Imu 2024 passerà dallo 0,3% allo 0,5%. Nella vicina Varazze (sempre in provincia di Savona), l’aumento sarà più contenuto, passando dallo 0,4% allo 0,5%. In questi casi, l’aliquota è stata portata al livello base dello 0,5%.

Aree edificabili e fabbricati produttivi

Per quanto riguarda le aree edificabili, gli aumenti riguardano specificamente Cuneo e Mantova, con una crescita dello 0,1%. Infine, i fabbricati produttivi sono il settore che subirà maggiormente le modifiche per l’Imu 2024. È ancora da verificare se l’equilibrio attuale verrà mantenuto con l’arrivo di ulteriori aggiornamenti da altre parti d’Italia.