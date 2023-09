Fringe benefit: come fare domanda, a chi spettano e i nuovi requisiti. La circolare dell'Agenzia delle Entrate

Cosa sono i fringe benefit? L’azienda, oltre al normale stipendio versato ogni mese in denaro, ha la possibilità di riconoscere al lavoratore dipendente, al suo coniuge o agli altri familiari a carico una serie di servizi o beni, come indicato da Quifinanza. I beni e i servizi che l’azienda decide di erogare, possono essere assegnati a particolari categorie di lavoratori o anche solo a singoli dipendenti.

Quali sono

I fringe benefit, in alcuni casi, possono rappresentare delle misure di welfare aziendale. Questi beni o servizi possono essere:

casa;

auto;

telefono;

borse di studio;

buoni carburante;

vantaggi di natura finanziaria, come prestiti agevolati o partecipazione agli utili

assicurazioni/formule previdenziali particolari.

Le novità per i dipendenti con figli

Il Decreto Lavoro ha previsto con l’articolo 40 la regola secondo la quale non andranno a formare il reddito, purché rimangono al di sotto del valore complessivo di 3.000 euro:

eventuali servizi prestati o beni ceduti ai lavoratori dipendenti con dei figli;

eventuali somme che siano state rimborsate od erogate, sempre ai lavoratori dipendenti con dei figli, per saldare le utenze domestiche. Stiamo parlando, ovviamente, delle bollette di casa.

L’importanza dei figli a carico

Quali figli danno diritto ad accedere ai fringe benefit esentasse fino a 3.000 euro? Permettono di accedere a questo particolare buono tutti i figli: sia quelli nati all’interno del matrimonio, che quelli che sono nati fuori e che siano stati riconosciuti legalmente. Sullo stesso piano sono collocati anche i figli adottivi e quelli affidati.

Vengono considerati ufficialmente a carico della famiglia quelli che, nel corso del 2022, hanno percepito un reddito complessivo:

che risulti essere uguale od inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli eventuali oneri deducibili;

che risulti essere uguale o inferiore a 4.000 euro per i figli che abbiano un’età inferiore a 24 anni.

Come devono essere richiesti i fringe benefit

A fornire dei chiarimenti su come debbano essere richiesti i fringe benefit ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, in una circolare datata 1° agosto 2023.

I contribuenti possono accedere a questa agevolazione con la certificazione della condizione di lavoratore dipendente. Il diretto interessato è tenuto ad informare il datore di lavoro della presenza di uno o più figli all’interno del proprio nucleo familiare, indicando i relativi codici fiscali.

Non è stata definita una procedura specifica attraverso la quale la comunicazione deve essere effettuata. Saranno direttamente le parti a concordare in quale modo questa comunicazione debba essere effettuata.

È bene precisare che ai fringe benefit esentasse fino a 3.000 euro hanno diritto entrambi i genitori con figli a carico. La circolare sottolinea come sia indispensabile comunicare al proprio datore di lavoro qualsiasi cambiamento della situazione familiare.

I figli devono risultare fiscalmente a carico al 31 dicembre 2023. È importante, quindi, a fine anno verificare che i requisiti di età e reddituali siano confermati.

Fringe benefit da 1.000 euro nel 2024

Secondo alcune indiscrezioni anticipate ad agosto da Il Sole 24 Ore, i fringe benefit, per chi non ha figli a carico, potrebbero essere innalzati a 1.000 euro nel 2024.

Stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che anche per il prossimo anno possa rimanere una sostanziale differenza tra chi ha dei figli e chi non li ha: l’ipotesi è che possa essere confermata anche la soglia dei 3.000 euro per i lavoratori dipendenti che sono dei genitori. Purtroppo, però, è ancora presto per sapere se queste indiscrezioni possano essere confermate o meno. I lavori sulla Manovra 2024 sono a malapena alle battute iniziali ed i problemi più importanti da affrontare sono quelli legati alle risorse finanziarie. Quindi non è ancora possibile dare delle certezze su quello che possa accadere il prossimo anno.