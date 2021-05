Lardini, nuovi orizzonti: aperta la prima boutique monomarca in Cina. Ecco dove

FILOTTRANO - Orizzonti sempre più ampi, nuove prospettive. Nella seconda metà del mese di Aprile, Lardini ha inaugurato il primo punto vendita monomarca a Hangzhou, capoluogo della provincia di Zhejiang in Cina, con un evento d’apertura e un live streaming che si è tenuto il 17 Aprile sulla piattaforma di Tmall, dove la collezione è già presente.

LEGGI ANCHE:

Cinque ministri e i top manager raccontano il Next Generation, webinar delle testate del Gruppo Caltagirone

Con questo nuovo traguardo, il brand di Filottrano potenzia la propria politica commerciale, stringendo un accordo internazionale di franchising con By Creations, partner da anni dell’azienda marchigiana. La nuova boutique Lardini è situata nello shopping Mall di Hangzhou Tower, uno dei centri commerciali ed economici più importanti di tutta la Cina, nonché uno spazio che afferma in modo efficiente i marchi del lusso internazionali. L’accordo pluriennale con By Creations è propedeutico allo sviluppo del brand Lardini in Cina nel corso dei prossimi anni, e conferma la rilevanza crescente e il potenziale del marchio per i mercati internazionali in quanto riferimento d’eccellenza della moda italiana.

“La Cina rappresenta quella parte di mercato fondamentale per lo sviluppo del retail, grazie all’innovazione e alla particolare attenzione rispetto ai trend della moda. Questa nuova apertura significa per noi una tappa importante del percorso di espansione internazionale. Sono certo che questo sia un passo determinante per l’azienda Lardini e per il “Made in Italy” che è stato ed è per noi elemento distintivo fondamentale.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA