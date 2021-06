Ferrero compra anche i biscotti Burton's, mister Nutella si espande nel Regno Unito

La Ferrero rafforza la sua presenza nel settore dei biscotti, e per farlo ha acquistato un marchio storico per il Regno Unito e conosciuto in tutto il mondo: la Burton's Biscuit Company (Burton's). L'operazione è avvenuta attraverso una società affiliata della Ferrero, la holding belga CTH, che ha acquisito Burton's dal fondo Ontario Teachers' Pension Plan Board. Burton's impiega circa 2.000 persone nei sei stabilimenti di produzione presenti nel Regno Unito e negli ultimi 12 mesi ha generato un fatturato di oltre 275 milioni di sterline. Produce alcuni tra i brand più amati del mercato dei biscotti britannico, tra cui Maryland Cookies, Jammie Dodgers, Wagon Wheels, Paterson's e Thomas Fudgès. L'azienda ha una lunga tradizione, che risale al 1935. La sua sede centrale è a St. Albans.

Italy’s Ferrero family swallows Jammie Dodger maker Burton’s https://t.co/jBOMDEGLnM — The Guardian (@guardian) June 1, 2021

Nell'ambito dell'operazione, che verrà perfezionata nei prossimi mesi, la società affiliata a Ferrero rileverà i 6 stabilimenti di produzione nel Regno Unito, a Blackpool, Dorset, Edimburgo, Livingston, Llantarnam e sull'Isola di Arran. Grazie a quest'ultima acquisizione, Ferrero rafforza la sua presenza nel settore dei biscotti, dopo le precedenti acquisizioni della belga Delacre, della danese Kelsen Group e dell'ingleseFox's. Burton's si è sviluppata ulteriormente negli ultimi 8 anni, grazie ai piani di Ontario Teachers, che ha investito dal 2013 nel portafoglio prodotti, nei marchi dei distributori e nei marchi globali di terze parti, oltre che con iniziative di crescita organica e acquisizioni complementari. Ontario Teachers' Pension Plan Board è l'amministratore del più grande piano pensionistico monoprofessionale del Canada, con 221,2 miliardi di dollari canadesi di patrimonio netto. Detiene un portafoglio globale diversificato di attività, di cui circa l'80% gestito internamente, e ha conseguito un rendimento annuale medio del 9,6% dalla nascita del piano, nel 1990. Il Gruppo Ferrero, con le sue società affiliate, è il terzo operatore nel mercato mondiale del cioccolato confezionato e il secondo nel mercato dei biscotti dolci.

Ultimo aggiornamento: 21:25

