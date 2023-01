Ariston Group completa l'acquisto di Centrotec Climate Systems, Merloni: «Rafforziamo la nostra offerta»

FABRIANO - Ariston Group ha completato il closing dell’acquisizione precedentemente annunciata1 del 100% del capitale sociale di Centrotec Climate Systems Gmbh: il Gruppo acquisito opera attraverso quattro rinomati brand: Wolf è un pioniere nello sviluppo delle pompe di calore di nuova generazione con refrigerante naturale (R290) ad alta efficienza e a bassa rumorosità; insieme ai brand Pro-Klima e Ned Air, è inoltre attivo con successo nell’air-handling, offrendo sistemi ad alta efficienza per il controllo e il condizionamento dell’aria negli edifici commerciali; Brink è infine uno dei principali player europei nella ventilazione domestica a recupero di calore – indispensabile negli edifici a bassissime emissioni (nearly Zero-Emission Buildings).

Ariston Group completa l'acquisizione di Centrotec

«Centrotec Climate systems - si legge in una nota - impiega circa 2.500 persone, beneficia di un solido posizionamento in Germania e nei Paesi Bassi e di una presenza significativa in altri mercati europei. La produzione avviene in Germania, Paesi Bassi e Croazia». Il corrispettivo in contanti pagato all'acquisizione è pari a 635,05 milioni in contanti, più 41.416.667 azioni Ariston Holding. Ariston Holding ha anche proceduto a un aumento di capitale riservato con emissione di 19.321.473 azioni ordinarie e 22.095.194 azioni della nuova classe ordinarie non quotate.

Le azioni sono state emesse a un prezzo di 8,738 euro. Le azioni di nuova emissione rappresentano complessivamente l'11,1% circa delle azioni totali di Ariston e il 2,6% circa del totale dei diritti di voto. In virtù del perfezionamento della transazione diventano effetti le dimissioni dal Cda di Ariston Honlding di Andrea Silvestri e Paolo Tanoni e la nomina di Antonia Di Bella e Guido Krass.

«L'acquisizione di Centrotec climate systems rafforza la nostra offerta nelle soluzioni di climatizzazione. Inoltre consolida il nostro posizionamento in Europa e in particolare in Germania», afferma Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston group. «Come già nel 2022, iniziamo il nuovo anno con il closing di un'acquisizione importante che al momento dell'annuncio ha ricevuto immediato riscontro positivo da parte dei mercati. Ora stiamo investendo tutte le risorse necessarie per garantire un passaggio fluido e generare valore per i nostri stakeholder nel medio e lungo termine», sostiene Laurent Jacquemin, amministratore delegato di Ariston Group.