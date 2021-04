Esame avvocati, Cartabia firma il decreto ministeriale: dal 20 maggio solo prove orali per i candidati

La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato ieri sera il decreto ministeriale che fissa al 20 maggio l’inizio delle prove per l’esame di Stato per gli avvocati che devono ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione forense, durante l’emergenza sanitaria. Sono stati anche nominati i 1.500 membri delle sottocommissioni esaminatrici, tra avvocati, docenti universitari e magistrati.«È stato un grande sforzo collettivo e un bellissimo esempio di unità, nell’interesse dei nostri giovani» ha commentato la Guardasigilli che ai quasi 26mila candidati ha augurato «Buon lavoro».

APPROFONDIMENTI PAY Ordine degli avvocati, per i giudici del Tar ricorso contro il... ITALIA ​Marta Cartabia eletta presidente Corte Costituzionale: è la... POLITICA Il giuramento di Marta Cartabia, ministra della Giustizia LA POLEMICA Vaccini ai magistrati, Cartabia sbugiarda l’Anm: e gli avvocati...



Un appuntamento con il loro futuro non rinviabile che è stato reso possibile grazie allo «Sforzo organizzativo del Ministero, dell'avvocatura, della magistratura e del mondo accademico ma soprattutto di tutte le forze politiche, che hanno dato prova di saper trovare punti di convergenza, nell'interesse dei giovani, in questo momento così complesso di pandemia. E con grande velocità hanno portato a compimento l'iter parlamentare», ha sottolineato il Ministro.



Cartabia, svolta sulla giustizia: «Pagelle alle toghe e valutazioni esterne»

L'esame per diventare avvocato si baserà su due prove orali, una da remoto e una in presenza davanti a una commissione formata da tre componenti e presieduta da un avvocato. Uno schema nuovo, elaborato dai tecnici della Giustizia, che non prevede più test scritti per evitare gli eventuali assembramenti e i rischi di contagio in piena pandemia da Covid-19 fatti presenti dal Cts. In caso di positività di un candidato, di sintomi riconducibili al Covid, quarantena o isolamento fiduciario, questo potrà chiedere, con domanda corredata da idonea comunicazione, di fissare una nuova data per l'esame. Il presidente di commissione,inoltre,potrà decidere di disporre la visita fiscale per verificare la sussistenza dell’impedimento. La nuova prova dovrà essere svolta entro 10 giorni dalla data di cessazione dell’impedimento.

Il provvedimento è atteso oggi in Gazzetta Ufficiale.



Esame avvocati, niente prova scritta ma due orali: come si svolgerà

Ultimo aggiornamento: 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA