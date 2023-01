Civitanavi, c'è l'accordo con l'agenzia delle entrate: benefici fiscali contabilizzati nel bilancio 2022

CIVITANOVA MARCHE- Civitanavi Systems, società attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale, ha raggiunto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate che le dà accesso all'agevolazione fiscale prevista per il Patent Box per la proprietà intellettuale (brevetti e know-how).

LEGGI ANCHE: Ponti 2023, è l'anno d'oro: guida alle mini-vacanze tra weekend e festività

Il beneficio fiscale

Il beneficio fiscale per il quinquennio 2017-2021, si legge in una nota, sarà contabilizzato nel bilancio d'esercizio 2022 e la quantificazione avverrà in sede di redazione del bilancio«. Introdotto dal Governo italiano con la Legge di Stabilità 2015, il Patent Box è un regime fiscale opzionale che consente l'esclusione dalla tassazione di una quota del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.