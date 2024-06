Dichiarazione dei redditi 2024. Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi. Sono alcune delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024, online sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione redditi, guida alle agevolazioni

I contribuenti possono avere a disposizione, con informazioni complete e aggiornate, tutto ciò che occorre per beneficiare dei vari sconti fiscali di cui è possibile usufruire.

La guida

Per agevolare la consultazione, ad ogni tema della raccolta "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024" è dedicata una guida: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi di assicurazione, ecc. Chiudono la raccolta le guide tematiche sui diversi bonus casa: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus mobili e superbonus.

Le guide, al passo con le novità normative e i documenti di prassi dell'Agenzia, forniscono chiarimenti anche alla luce delle risposte fornite ai quesiti di cittadini e addetti ai lavori. C'è anche un focus sui documenti che i contribuenti devono presentare a Caf e professionisti abilitati e sulle regole che questi ultimi devono osservare nella conservazione della documentazione.

Informazioni generali

Dal rilascio del visto di conformità agli oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda, dai versamenti in acconto alle autocertificazioni. In questa sezioni si possono trovare tutte le informazioni di carattere generale.

Spese sanitarie

In questa sezione si possono trovare le informazioni relative alle spese sanitarie. Si va dalle spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti a quelle per persone con disabilità, dalla rateizzazione spese sanitarie alle spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità.

Mutui

Dagli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale a quelli relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio, fino agli interessi relativi a prestiti o mutui agrari. In questa sezione tutte le informazioni sui mutui.

Istruzione

Scuola e non solo. Dalle spese per istruzione primaria e secondaria, a quelle per l'istruzione universitaria, dalle rette relative alla frequenza di asili nido alle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ecco le istruzioni.

Erogazioni liberali

Il contribuente ha effettuato donazioni di varia natura? Dalle erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche a quelle a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, dai contributi associativi alle società di mutuo soccorso alle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici. Ecco come comportarsi in sede di dichiarazione dei redditi.

Assicurazioni

Come comportarsi con i premi di assicurazione? La guida dalle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a quelle aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi.

Contributi previdenziali

Dal riscatto del corso di laurea ai contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari, e in generale tutti i contributi previdenziali e assistenziali. Ecco le guida delle Entrate.

Altre detrazioni

Anche per le spese funebri si possono ottenere delle agevolazioni. Così come per spese per attività sportive praticate dai ragazzi, ma anche per quelle sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, fino all'assegno periodico corrisposto al coniuge. Ecco tutte le fattispecie previste.

Crediti d'imposta

In questa sezione si va dai credito d’imposta per il riacquisto della prima casa a quelli per canoni di locazione non percepiti, da quelli per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione a quelli per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica. Eccoli nel dettaglio.

Sisma bonus, Bonus verde e Bonus facciate

In questa sezione tutte le istruzioni relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Per l'appunto dal Sisma bonus a Bonus verde e Bonus facciate.

Ecobonus e pannelli solari

Ecco le agevolazione per le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico o di riqualificazione energetica delle proprie abitazioni.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Cosa fare per le spese relative all’arredo degli immobili ristrutturati? Dai mobili agli elettrodomestici, ecco la guida.

Superbonus

Infine il Superbonus. La guida entra nel merito degli aspetti generali e passa in rassegna i soggetti che possono fruire della detrazione e gli edifici interessati.