Un credito d'imposta per formare gli operai: l'iniziativa contro le stragi sul lavoro

Un credito d'imposta per formare gli operai. La proposta è del napoletano Giuseppe Izzo, uno dei massimi esperti del settore. "Evidenziare la somma direttamente in busta paga significherebbe dare a Inps e Inail la possibilità di verificare che la formazione sia stata effettivamente erogata". Il sospetto che le attestazioni non siano sempre regolari e il ruolo degli organismi paritetici.

La proposta

«Non servono norme più severe, basta far rispettare quelle vigenti". Giuseppe Izzo è uno dei massimi esperti di sicurezza sul lavoro e, alla luce di quanto avvenuto a Casteldaccia, dove sono deceduti cinque operai, non si unisce al coro di chi invoca un intervento del Parlamento: "Per arginare il fenomeno delle morti bianche -commenta Izzo, Ceo di UESE ITALIA S.p.A. - sarebbe sufficiente che gli imprenditori attuassero quanto disposto dal Decreto Legge 81/08 e dal successivo accordo Stato/Regioni. Siamo sicuri che le cinque persone, uccise dalle esalazioni di idrogeno solforato, avessero i dispositivi necessari per intervenire in spazi confinati, siamo sicuri che indossassero maschere con filtri, occhiali, guanti e bombole di ossigeno? Ad accertarlo, saranno le indagini in corso, ma in linea generale, la mia esperienza nel settore mi dice che le piccole e medie imprese in particolare hanno difficoltà a dare seguito alle normative in materia». Ma qual è il problema? Perché si è allergici a rispettare sui luoghi di lavoro quanto la legge dispone? «Il motivo -afferma Izzo- è molto semplice. Si tratta di un problema di carattere economico. Gli imprenditori e i loro consulenti considerano la sicurezza dei propri dipendenti non un investimento, ma al contrario, un costo. Secondo stime recenti, la spesa media, per formare o aggiornare un lavoratore, sarebbe di 400 euro a dipendente. Spesa che si ripete almeno ogni tre anni, quando cioè occorre aggiornare il percorso formativo e le relative certificazioni. Ma tuttavia quello che disturba maggiormente chi gestisce un'azienda è di dover rinunciare all'operatività del proprio personale per una media di 20 giorni l'anno. Minor produttività significa minor fatturato e questo indispettisce chi è attento ai bilanci, non considerando, come dicevano i nostri nonni, che prevenire è meglio che curare. Una saggezza che dovrebbe smuovere però anche il Governo». La proposta di Izzo dunque è quella di prevedere un bonus da trattenere direttamente, sotto forma di compensazione, nella busta paga: "Una voce apposita - afferma il Ceo di UESE ITALIA S.p.A. - che è facilmente controllabile da Inps e Inail, incrociando i dati delle presenze in aule con quelle in azienda o cantieri mobili, e che quindi non può dare vita ad alcun tipo di sospetto.

Se si attivasse questo meccanismo, non sarebbe nemmeno necessario aumentare il numero di ispettori che sono effettivamente pochi. I controlli, del resto, rappresentano un tema importante da dipanare. Ma anche qui non dobbiamo dimenticare che il sistema prevede quelli che, in termini tecnici, si chiamano Organismi paritetici (OPS), uno spartiacque tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali per a gestione la formazione e il controllo della sicurezza sul lavoro . Un Organismo dove sono presenti i rappresentanti sindacali dei lavoratori e degli imprenditori e che ha, fra l'altro, il compito di effettuare, nei luoghi di lavoro nei territori e ne comparti produttivi di competenza, sopralluoghi con personale qualificato in materia di salute e, appunto, sicurezza". Praticamente ad oggi, chi eroga formazione, dovrebbe anche vigilare e avrebbe tutti i mezzi per farlo attraverso le figure che ricoprono il ruolo di RLST (Responsabili del Lavoro per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori Territoriali), figure professionali designate dalle sigle sindacali all'interno delle aziende per garantire l'applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi professionisti dovrebbero svolgere un ruolo chiave nel promuovere e monitorare la sicurezza sul posto di lavoro e nell'adottare misure preventive per prevenire incidenti e malattie professionali. Un meccanismo che tuttavia spesso produce delle storture: «Per avere l'Organismo paritetico -spiega Izzo - vengono trattenute in modo obbligatorio circa 60 euro annui. Considerando che in Italia vengono emessi, ogni mese, 40 milioni di cedolini, la somma incassata è davvero molto significativa. I controlli vengono fatti? E se vengono fatti, perché la strage continua? I certificati emessi e le ore di formazione indicate sono reali? Risulta corretto che a rilasciare le attestazioni siano, diciamo così, associazioni discutibili? Sono tutte domande che meritano un approfondimento serio. La verità è che, dopo le polemiche che nascono all'indomani di incidenti sul lavoro eclatanti, tutto torna nel dimenticatoio. Fino al successivo episodio e alle relative condanne. Direi che è venuto il momento di mettere tutto sul tavolo e di affrontare davvero la questione che fa di un Paese un Paese civile».