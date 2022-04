Concorsi, in arrivo 11mila posti nella Pubblica amministrazione: ecco come partecipare​

In arrivo oltre 11mila posti di lavoro presso 23 Ministeri, enti ed Agenzie. Il Dipartimento della Funzione pubblica ha annunciato nuove opportunità di lavoro nei bandi di concorso della Pubblica amministrazione, destinati al reclutamento di 11mila unità di personale presso Ministeri, enti ed Agenzie. Grazie allo sblocco del turn over, potranno essere portate a termine le assunzioni già pianificate e, soprattutto, potranno esserne indette di nuove.

Le figure ricercate nella Pubblica amministrazione

Le figure ricercate sono per lo più profili di funzionari, dirigenti e amministrativi. I concorsi saranno aperti sia ai diplomati che ai laureati e le nuove assunzioni potranno avvenire in due modalità: tramite l’apertura di nuovi bandi di concorso o utilizzando lo scorrimento delle graduatorie in vigore dalle precedenti procedure. Il nuovo decreto ha previsto oltre 11mila assunzioni nella Pubblica amministrazione così distribuite: Ministero dell’Interno: 2.570 posti; Ministero della Difesa: 2.430 posti; MEF: 885 posti; Presidenza del Consiglio dei Ministri: 406 posti; Ministero della Salute: 147 posti; Avvocatura dello Stato: 122 posti; ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 120 posti; Consiglio di Stato: 101 posti; ministero della Giustizia: 82 posti; ministero della Transizione Ecologica: 14 posti. Previste anche 4 assunzioni presso il CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro).

Concorsi Inps, agenzie e parchi

I posti disponibili Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale): 3.722 posti; AID (Agenzia Industrie Difesa): 128 posti; Aifa (Agenzia italiana del farmaco): 52 posti; ITA ex ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane): 39 posti; AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura): 9 posti; ARAN (Agenzia per la rappresentazione negoziale delle pubbliche amministrazioni): 6 posti; ANSV (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo): 3 posti; AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali): 1 posto; Parco Nazionale del Gran Paradiso: 13 posti; Parco Nazionale delle Cinque Terre: 1 posto. Protezione Civile: 77 posti.

