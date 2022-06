Benzina e diesel, i prezzi continuano a salire: ecco quanto costa oggi il carburante

I prezzi di benzina e diesel continuano a salire. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in aumento sul diesel e in diminuzione sulla benzina, arrivano oggi nuovi movimenti sui prezzi raccomandati. E il diesel arriva a sfiorare i 2 euro al litro al self service.

Eni rialza di due centesimi il diesel, mentre Tamoil e IP aumentano di due centesimi la verde e di tre il diesel. In crescita i prezzi praticati sul territorio che recepiscono i rincari dell’ultima settimana con il diesel self ormai vicino ai 2 euro al litro.

I PREZZI DI BENZINA E DIESEL

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 15 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 2,061 euro/litro (2,053 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,050 e 2,076 euro/litro (no logo 2,045). Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,994 euro/litro (contro 1,985), con le compagnie tra 1,991 e 2,000 euro/litro (no logo 1,984).

SERVITO

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato sale a 2,188 euro/litro (contro 2,180), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 2,132 e 2,264 euro/litro (no logo 2,093). La media del diesel servito si posiziona a 2,128 euro/litro (2,119 il valore precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,071 e 2,202 euro/litro (no logo 2,034).

GPL E METANO

I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,836 a 0,850 euro/litro (no logo 0,822). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,704 e 1,887 euro/litro (no logo 1,765).

