Calendario pensioni febbraio 2022 poste italiane, pagamento anticipato a gennaio: tutte le date

Il calendario delle pensioni di febbraio 2022 è stato ufficializzato. Poste italiane ha comunicato le date dei pagamenti in contanti. Il primo giorno in cui sarà possibile ritirare la pensione (con l'obbligo di Green pass) è il 26 gennaio. I pagamenti termineranno il primo febbraio. La modalità a scaglioni è stata introdotta durante la pandemia per evitare assembramenti.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Green pass per ritirare la pensione, ma non per supermercati,... ROMA Pensioni, Draghi incontra i sindacati: si discute su come riformare... CRONACA Green pass, favorevoli i barbieri e i parrucchieri napoletani:...

Green pass, dal primo febbraio le nuove restrizioni. Negozi, tabaccai, librerie: le regole

Pensioni, Quota 102: requisiti, finestre disponibili e invio delle richieste. Domande e risposte

Calendario pensioni febbraio 2022

I titolari di pensioni che abitualmente ritirano il proprio trattamento previdenziale agli sportelli potranno farlo da mercoledì 26 gennaio. Si comincia in quella data con la lettera A e si termina la mattina di martedì primo febbraio con la lettera Z.

Dalla A alla B : mercoledì 26 gennaio

: mercoledì 26 gennaio Dalla C alla D : giovedì 27 gennaio

: giovedì 27 gennaio Dalla E alla K : venerdì 28 gennaio

: venerdì 28 gennaio Dalla L alla O : sabato 29 gennaio (solo mattina)

: sabato 29 gennaio (solo mattina) Dalla P alla R : lunedì 31 gennaio

: lunedì 31 gennaio Dalla S alla Z: martedì 1 febbraio

Tutti coloro che ricevono la pensione in banca dovranno attendere il primo giorno bancabile del mese, cioè il primo febbraio che è martedì. I cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA