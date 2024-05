Si chiude come era partito lunedì scorso: sotto tono, specie rispetto alle tre emissioni che lo hanno preceduto. La quarta edizione speciale del Btp Valore, titolo di Stato rivolto al mercato dei piccoli investitori e delle famiglie, ha chiuso i battenti ieri con sottoscrizioni per 11,2 miliardi.

Nell’ultimo giorno di offerta il titolo ha contabilizzato altri 970,1 milioni di acquisti, con 34.727 contratti per un totale di 384.295 di acquisti. Comunque sia anche il nuovo collocamento del BTp a sei anni, messo sul mercato dopo soli due mesi dalla versione terza (26 febbraio-1° marzo) con l’obiettivo di coinvolgere coloro che non avevano investito nei collocamenti precedenti, ha insomma centrato il proprio obiettivo. Questo in quanto gli 11,2 miliardi di saldo sono come da aspettative inferiori ai 18,3 miliardi dell’emissione di fine febbraio e anche alle somme simili raggiunte dai primi due piazzamenti del 2023, ma collocano in ogni caso l’operazione conclusa ieri nella parte alta della graduatoria delle offerte riservate ai piccoli investitori.

In poco meno di 11 mesi, il BTp Valore ha consentito al Tesoro di raccogliere circa 65 miliardi di euro.

Le caratteristiche tipiche nella struttura dei rendimenti hanno contribuito molto del resto ad attirare l’interesse intorno a un titolo che si propone come barriera protettiva dall’inflazione e fonte di una sorta di reddito fisso aggiuntivo per i sottoscrittori.

Visto che la corsa dei prezzi si è conclusa, il BTp Valore offre cedole in crescita nel tempo, che in questo caso si attestano al 3,35% per il primo triennio e al 3,9% per il secondo. Per coloro che hanno acquistato il titolo da lunedì scorso l’offerta del Tesoro ed evitano di venderlo sul secondario prima della scadenza di maggio 2030, poi, c’è un premio fedeltà dello 0,8% che alza il rendimento complessivo medio annuo al 3,79%. Rispetto a un bond governativo ordinario di pari durata c’è un premio intorno ai 40 punti base. La cedola, come ormai da tradizione del BTp Valore, sarà staccata ogni tre mesi.

IL DETTAGLIO

Le caratteristiche della quarta edizione comprendevano un taglio minimo acquistabile 1.000 euro, lotto minimo 1.000 euro, prezzo di emissione e tassi cedolari annui minimi garantiti, commissioni corrisposte dal Mef a dealer e co-dealer 0,075%

Il risultato raggiunto dalla nuova offerta rende più forte il ritorno della passione per i titoli di Stato da parte dei cassettisti, cioè il pubblico retail: i piccoli risparmiatori nel 2023 hanno accresciuto di circa 129 miliardi la propria quota in portafoglio.

Il mix di convenienze di rischio basso e rendimenti interessanti, insieme ai vantaggi fiscali rappresentati dall’aliquota agevolata al 12,5%, sono del resto molto attrattivi in questa situazione di mercato. Fonti governative fanno sapere che il Tesoro possa tornare ad affacciarsi con nuove offerte nella seconda metà dell’anno.