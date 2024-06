Il MEF emetterà di 7,5 miliardi di euro di Buoni Ordinari del Tesoro, con durata 12 mesi. Si tratta della prima tranche di un nuovo titolo, in asta oggi, mercoledì 12 giugno 2024, con data di regolamento prevista per il successivo venerdì 14 giugno. I nuovi BOT sono collocati con asta competitiva, sottoscritti per un importo minimo di mille euro. L’offerta supplementare è pari al 10% de valore nominale dell’asta ordinaria, determinato in base ai criteri nel decreto di emissione.

Calendario titolo in sottoscrizione

Termine per la prenotazione da parte del pubblico: 11 giugno 2024

Termine presentazione domande in asta (ore 11,00): 12 giugno 2024

Termine collocamento supplementare per BOT (ore 15,30): 13 giugno 2024

Data di regolamento: 14 giugno 2024

Scheda titolo in emissione

Emissione: 14 giugno 2024

Scadenza: 13 giugno 2025

Importo offerto: 7,5 miliardi di euro

Durata: 364 giorni

Codice ISIN: da attribuire

Data di regolamento: 14 giugno 2024

Considerato il fatto che non ci sono specifiche necessità di cassa, il 12 giugno non sarà invece offerto alcun BOT trimestrale.

BOT in scadenza a giugno 2024

Il Ministero dell’Economia ha poi ricordato segnalato che il 14 giugno sono in scadenza anche 8,8 miliardi di euro di BOT annuali.

Il rendimento

Le norme sulla trasparenza nel collocamento dei Titoli di Stato (Decreto del 15 gennaio 2015) hanno fissato un tetto alle commissioni che le banche possono richiedere ai propri clienti per la sottoscrizione dei Bot; esse non possono superare una percentuale del capitale sottoscritto pari a:

0,03% per i titoli con durata residua uguale o inferiore agli 80 giorni;

0,05% per i titoli con durata residua compresa tra gli 81 ed i 140 giorni;

0,10% per quelli con durata residua tra i 141 ed i 270 giorni;

0,15% per i titoli con durata residua pari o superiore a 271 giorni.

Cosa sono i BOT

I Bot sono titoli a breve termine con scadenza non superiore ad un anno. La remunerazione, interamente determinata dallo scarto di emissione (dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato), è considerata ai fini fiscali anticipata, in quanto la ritenuta per gli investitori individuali si applica al momento della sottoscrizione. L’asta è riservata agli intermediari istituzionali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I vantaggi

I Buoni Ordinari del Tesoro sono emessi con scadenze uguali o inferiori all’anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati al dettaglio e all’ingrosso. Grazie alla caratteristica di essere titoli zero-coupon, i Bot presentano indubbi vantaggi in termini di gestione, poiché l’esborso finanziario richiesto per questo tipo di investimento è di norma inferiore al valore nominale di rimborso; inoltre non esiste l’esigenza di reinvestire i flussi percepiti periodicamente a titolo di interessi.