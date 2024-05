Sono strumenti destinati ai lavoratori limiti di Isee. Con l’estate entrano in scena una serie di bonus (detrazioni fiscali in primis) destinati alle famiglie. E che spaziano dall’acquisto dei condizionatori alle agevolazioni per l’iscrizione dei figli ai centri estivi. Per non parlare della quattordicesima. Eccoli.

Bonus condizionatori

Si deve scegliere un condizionatore che ne sostituisce uno più più inquinante oppure uno che si può utilizzare anche di inverno come riscaldamento. Per l’installazione dei condizionatori è previsto un incentivo (fino a fine 2024), che legato ai bonus edilizi e permette di portare in detrazione il 50% della spesa finale.

Bonus zanzariere

Legandolo gli ecobonus, si può portare in detrazione il 50 per cento della spesa per le zanzariere, entro una spesa massima di 60mila euro. Le zanzariere, però, devono essere regolabili, in possesso di marchiatura CE, un valore Gtot inferiore a 0,35, certificato da un organismo autorizzato, installate su una superficie vetrata e applicate in modo stabile oppure all’esterno della finestra, all’interno o integrata bell’infisso.

Bonus tende da sole

Come per le zanzariere, attraverso le agevolazioni edilizia, si può portare in detrazione il 50 per cento (e a fronte di una spesa massima di 60mila euro) di quanto pagato per l’acquisto e l’installazione di tende da sole. Che devono essere fisse, a rullo )tende esterne EN 13561), a chiusura esterna (EN 13659) come persiane, veneziane e frangisole, a chiusura interna (EN 13120) come i rulli avvolgibili.

Centri estivi

Per i centri estivi organizzati in ludoteche, scuole e centri sportivi l’Inps rimborsa fino a cento euro per l’iscrizioni a minori di età tra i 3 e i 14 anni, figli o orfani ed equiparati di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e pensionati iscritti alla gestione dipendenti pubblici. Detrazione al 19 per cento della rette per i centri sportivi sportivi.

Quattordicesima

Tra a giugno e luglio, poi, è in arrivo la quattordicesima. La mensilità aggiuntiva è destinata ai pensionati con redditi bassi e ad alcune di tipologie di lavoratori, come previsto dai contratti nazionali di appartenenza.