Bonus cinema, sconto sul biglietto ma solo a chi lo Spid: ecco di quanto e come funziona

Al cinema con lo sconto. Ma solo se si ha lo Spid. È il nuovo bonus cinema annunciato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Pronto uno stanziamento da 10 milioni di euro per riportare le persone nelle sale. Come? Facendo ottenere uno sconto sul biglietto: riduzione prevista tra i 3 e i 4 euro.

Bonus cinema, come funziona

Lo stanziamento era già disponibile, bisognava darne esecuzione. I 10 milioni erano stati infatti stanziati dal precedente Ministro Franceschini nel decreto del 17 maggio 2022, convertito poi in legge il 15 luglio.

Lo sconto

Lo sconto sul prezzo del biglietto sarà applicato direttamente al botteghino del cinema. Ma la riduzione sarà valida solo per coloro che sono in possesso dello Spid. «Si potrà andare al cinema - ha detto Sangiuliano - usufruendo di uno sconto di 3-4 euro tramite lo Spid, da parte di tutti e fino a quando non si esaurirà lo stanziamento di 10 milioni di euro».

Il meccanismo

Chi è possesso di Spid per usufruire del de bonus dovrà generare un coupon, di durata limitata, sotto forma di Qr Code. Questo coupon va presentato in biglietteria per ottenere lo sconto. Le sale cinematografiche sono già dotate delle tecnologie necessarie per gestire il meccanismo così strutturato. Per ciascun tagliando staccato in tre mesi, a un prezzo non superiore a un determinato importo, che oscilla tra i 6 e i 7 euro, lo Stato riconosce un contributo all’esercente pari a 3 euro. IIl prezzo finale del biglietto richiesto allo spettatore sarà quindi non superiore ai 4 euro.